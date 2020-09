Deputado Neno Razuk apoia Onevan de Matos em Naviraí e vice será do PTB

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) prestigiou a convenção do PSDB em Naviraí, onde o deputado estadual Onevan de Matos foi lançado candidato a prefeito pelo PSDB e o PTB indicou Marcio Araguaia como candidato a vice-prefeito em chapa que conta ainda com o PSL, o PDT e o PT.





"O Onevan tem a experiência necessária para Naviraí, conhece a cidade, está bem nas pesquisas e eu tenho certeza que é o melhor nome hoje para o Executivo, juntamente com o Marcio que vai contribuir para uma gestão municipalista e fortalecida com nosso apoio na Assembleia Legislativa", comemorou Razuk.





“Estou muito feliz e satisfeito de caminhar junto com você, Onevan, um homem público que se preocupa com o ser humano, com as pessoas mais humildes. Juntos faremos uma administração que vai transformar Naviraí”, pontuou Márcio Araguaia.





Durante sua fala, Onevan reafirmou seu compromisso com o povo naviraiense. “Refleti muito sobre essa candidatura e o amor e o compromisso que tenho por Naviraí me fizeram aceitar o desafio de ser, novamente, prefeito de nossa cidade. Junto com o Márcio, quero trabalhar pelo desenvolvimento e permanecer tendo a Saúde como prioridade”, destacou Onevan de Matos.





ASSECOM