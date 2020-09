DOURADOS| Eleições 2020: Com a maior coligação, Barbosinha registra candidatura para disputar prefeitura

Candidato conta com apoio de nove partidos, incluindo o DEM, sua legenda

Barbosinha, durante a convenção do PSDB, que indicou o vice Respaldado pelo apoio de nove legenda que formam a coligação “Reconstruir é o nosso desafio”, o deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM) é o quarto nome a solicitar registro para concorrer à prefeitura de Dourados. O pedido foi feito na manha desta sexta-feira (25) e aguarda julgamento.





Até agora, entre os nomes já registrados e que disputam a sucessão de Délia Razuk (sem partido), Barbosinha é o mais rico. Sua declaração de bens apresentada na Justiça Eleitoral é de R$ 9.956.855,43, que inclui propriedades em Dourados e também em Angélica.





Advogado de profissão, Barbosinha é o único dos sete candidatos que ocupou cargo no Executivo, quando foi prefeito de Angélica pelo PMDB (Partido Democrático Brasileiro).Filiado no Democratas ele conta com o apoio do PSDB (Partido da Social Democracia), que indicou o vice, Valdenir Machado.





A candidatura de Barbosinha é considerada por ele mesmo como de coalizão, uma vez que além dos tucanos, aglutina ainda o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), Patriota, Pode (Podemos), PSB (Partido Socialista Brasileiro), Partido Social Democrata (PSD) e Solidariedade.





A candidatura de Barbosinha, que tem 55 anos é natural de São Simão, em Goiás, também é embalada pelo Embalada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo vice-governador Murilo Zauith (DEM), que é o atual presidente regional da legenda.





Por: Marcos Morandi