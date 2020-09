Domingo amanhece nublado e a previsão é de chuva na Capital

Dia começou nublado em Campo Grande e a previsão é de chuva fraca no período da tarde





O inverno se despede neste domingo (20) com previsão de chuva em Mato Grosso do Sul, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O dia começou nublado em Campo Grande e a previsão é de pancadas de chuva no período da tarde.





Ontem, apesar de alguns moradores terem relatado pingos na Capital, não houve qualquer registro oficial. Para este Domingo a previsão é de chuva fraca de, no máximo, 10 milímetros. Amanhã a água deve chegar com mais força, com 35 milímetros previsto. No resto da semana o sol deve predominar em Campo Grande.





Na Capital as temperaturas ficam entre 21°C a mínima e 29 °C a máxima. Os índices de umidade relativa do ar ficam entre 30% e 80%.





Em todas as regiões do Estado, o domingo será de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva devem ocorrer principalmente nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão.





Há previsão de chuva também nas cidades de Corumbá, Miranda, Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba, Três Lagoas e Bataguassu. As temperaturas variam entre 20°C a mínima e 33°C a máxima.





Já em Porto Murtinho, Sete Quedas, Dourados, Jardim, Ivinhema, Sonora e Água Clara a previsão é de céu entre nuvens com temperaturas entre 15°C e 35 °C.





Por Ana Paula Chuva