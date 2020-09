Deputado Zé Teixeira reivindica obras de recapeamento em vias de Caarapó

Na sessão plenária remota desta terça-feira (22), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou, junto ao Governo do Estado, a realização de obras de recapeamento desde a Rua Chile, passando pela Rua Guatemala e seguindo até a Rua Paraguai, no trajeto que liga a fábrica de ração ao frigorífico localizado no Distrito Nova América, em Caarapó.





De acordo com o parlamentar, “as vias públicas em questão encontram-se danificadas e o atendimento com melhor infraestrutura urbana garantirá trânsito com menos riscos de acidentes e mais segurança para a população.”





“Considerando que o Executivo Municipal não dispõe de recursos suficientes para a concretização da obra, pedimos pelo apoio do Governo do Estado para garantir a conservação das vias”, finaliza Zé Teixeira.





Por: Gustavo Nunes