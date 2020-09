BATAGUASSU| Vereadores apreciam matérias durante 25ª Sessão Ordinária de 2020

A Câmara Municipal de Bataguassu, sob a presidência do vereador Maurício do XV realizou ontem, dia 21 de setembro, a 25ª Sessão Ordinária.





Na ordem do dia, houve a aprovação da moção de parabenização nº 0010-2020, de autoria do vereador Dennis Thomazini voltada aos profissionais da educação e estudantes da rede de estadual e municipal de ensino de Bataguassu pela superação da meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) estabelecida para o ano de 2019. A moção de parabenização foi aprovada por unanimidade.





Outra matéria - a moção de pesar nº 011-2020, de autoria de todos os vereadores pelo falecimento do senhor Francisco Rodrigues da Silva popularmente conhecido como “Duó”, morador antigo do Distrito de Nova Porto XV, ocorrido no dia 16 de setembro de 2020, também foi aprovada na data por unanimidade.





O requerimento nº 017/2020, de autoria do vereador Ley do Gás, que solicita do Executivo Municipal informações sobre a efetiva criação/ implantação do cargo de psicólogo educacional na rede pública municipal de ensino, instituído pela Lei n. 2.573/2019 de 11 de abril de 2019 foi aprovado por unanimidade.





Entre as indicações, o vereador Ley do Gás solicita do Executivo Municipal a manutenção dos parques públicos infantis. Já o vereador Dennis Thomazini através da indicação nº 0058-2020, solicita do Executivo Municipal a substituição da ponte de madeira existente sobre o córrego sapé (estrada do Condomínio Portal do Eldorado) por uma ponte de concreto.





Serviço





A 26ª Sessão Ordinária será realizada no dia 28 de setembro, a partir das 18h30 (horário de Brasília). A Casa de Leis fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia.





Devido a pandemia da Covid-19, o espaço está aberto ao público obedecendo as normas de prevenção e combate ao vírus.





A população pode acompanhar as ações do legislativo através de transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Bataguassu