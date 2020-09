Deputado Gérson Claro exalta competência de Esacheu Nascimento durante convenção do PP

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, exaltou hoje (8) a competência de Esacheu Nascimento, durante a convenção do Partido Progressista que referendou seu nome como candidato à prefeitura de Campo Grande.





“A história de vida e seu currículo dispensam comentários. Durante uma visita à Santa Casa, seu trabalho nos encantou. Basta olhar tudo que ele fez pelo hospital, ver como tudo era antes e como está agora. E é assim que fazemos política, apresentando um nome com esse peso e essa competência”, afirmou Claro, que é vice-presidente regional da legenda.





Esacheu já exerceu cargos relevantes na administração pública. Fez carreira no Ministério Público, onde se aposentou como Promotor de Justiça na Capital, e foi secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Ação Social, onde pode contribuir para a organização do Sistema Penitenciário, criação da Defensoria Pública, reorganização do Ministério Público e estruturação da Justiça do Trabalho em todo o Estado.





A convite do então Ministro da Integração Nacional, Ramez Tebet, assumiu a Consultoria Jurídica da pasta e posteriormente exerceu os cargos de Secretário Executivo e Ministro Interino.





Também foi secretário adjunto de Justiça de Mato Grosso do Sul, atuou na Assembleia Legislativa como consultor técnico-jurídico e teve papel preponderante na reestruturação da Santa Casa, hospital que presidiu nos últimos quatro anos.





Durante a convenção presencial, realizada na sede do partido com adoção dos protocolos de biossegurança, também foi anunciado o nome do empresário Venício Leite como candidato a vice de Esacheu.





Foi oficializada ainda a chapa de 44 vereadores que concorrerão às 29 cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande.





Em seu discurso, Esacheu disse que a população da Capital quer que a cidade volte a ser progressista.





“A população tem uma demanda de decepção com a atual gestão nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, transporte público e economia. Estamos aqui para nos juntar aos campo-grandenses e construir o progresso que todos nós queremos”, afirmou.





Gerson Claro ressaltou que a principal bandeira do Partido Progressista nessas eleições é fazer com que a população de Mato Grosso do Sul “volte a sonhar”.





“Temos que aprender que na política nossa principal missão é alimentar o sonho das pessoas que estão desacreditadas com a possibilidade de ter uma vida melhor. Vamos disputar a prefeitura e as vagas nas Câmaras Municipais em vários municípios, e vamos entrar para ganhar. Queremos ouvir as pessoas e entender os anseios da comunidade. Estamos construindo um partido para a população de Mato Grosso do Sul voltar a sonhar”, disse.





Por: Fernanda Fortuna