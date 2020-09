COLUNA DO SIMPI| Vendeu e não te pagaram? E agora, como resolver...

23% das empresas de pequeno porte continuam “penduradas” no cheque especial





A situação financeira das micro e pequenas indústrias sinaliza uma melhora, é o que mostram os dados do10º Boletim de Tendências das Micro e Pequenas Indústrias, realizado pela Datafolha, a pedido do Sindicato de Micro e Pequenas Indústrias (SIMPI).





Situação financeira





A situação financeira das micro e pequenas indústrias apresenta uma mudança de tendência da curva, sinalizando uma melhora, porém com graves problemas. Para 34% das micro e pequenas indústrias a situação está ótima ou boa. Para 41% a situação ainda é regular. Já para 25% a situação está ruim ou péssima.





Cheque especial





Mesmo com a situação financeira melhorando, o cheque especial está sendo usado por 23% das micro e pequenas indústrias para o pagamento de contas. O uso é maior entre as micro indústrias, com 25% utilizando. Nas pequenas, o uso é 15%. Veja a pesquisa neste link





Vendeu e não te pagaram? E agora, como resolver





Você empresário precisa de ajuda com aquele cliente que comprou, mas não pagou? O SIMPI RO te auxilia nisso. O programa de inclusão de recuperação de créditos é um serviço que inclui procedimentos e ações, através de medidas judiciais e extrajudiciais para recebimento de dívidas, e está incluso nos serviços oferecidos pelo SIMPI para o associado.





O procedimento disponibilizado em específico para o associado SIMPI, abrange a inclusão do CPF do devedor na SERASA, notificação extrajudicial por meio de carta de cobrança e ainda, acionamento judicial para reconhecimento e execução da dívida, a depender do caso. No SIMPI, um advogado faz todo processo gratuitamente.





O associado deve entrar em contato com o SIMPI e de acordo com a especialista na área, Fernanda Nascimento, que assessora o Simpi,"fazer o agendamento de um horário para atendimento pelo advogado. O serviço não inclui cobrança de honorários antecipados, e é muito importante que o associado leve todos os documentos de PF e PJ, além do título de crédito, que pode ser cheque ou nota promissória, para celeridade e informações que facilitem a cobrança", diz. Já a parte de negativação do devedor na Serasa poderá ser feito On line e até por WhatsApp . Procure o SIMPI





Receita Federal oferece 50% de desconto em renegociação de dívidas





A Receita Federal vai dar descontos de até 50% a contribuintes que quiserem parcelar débitos em aberto com Fisco, desde que eles não sejam maiores que R$ 62,7 mil (o equivalente a 60 salários mínimos). A medida tem público-alvo restrito: vale para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. A adesão poderá ser feita entre 16 de setembro e 29 de dezembro pela internet e vale para dívidas com vencimento até 31 de dezembro de 2019. Preenchido o formulário, liberada a negociação e concedido o desconto, o participante deverá arcar com uma entrada de 6% calculada sobre o valor líquido da dívida, descontadas as reduções. Note que quanto menor a quantidade de parcelas, maior é o abatimento concedido.





Veja as possibilidades de desconto:





- 50% desconto sobre o valor total do débito, com a entrada em até cinco meses e quitar o saldo até sete meses;





- 40% desconto da dívida, com entrada em até seis meses, e o restante, em até 18 meses;





- 30% desconto para quitar a entrada em até sete prestações, o restante cobrado em até 29 meses;





- 20% desconto oito meses para a entrada e 52 meses para o restante





Ficam de fora da transação débitos do Simples Nacional, débitos declarados pelo contribuinte, mas ainda não pagos, dívidas já parceladas ou aquelas com exigibilidade suspensa por decisão judicial.





CAIXA deixa R$ 50 milhões só para MEI’s e microempresas





A Caixa Econômica Federal disponibilizou R$ 50 milhões em microcrédito. O Ministério da Economia aumentou o limite da Caixa para contratação pelo Pronampe em R$ 2,55 bilhões. Dentro desse novo limite, a Caixa direcionou R$ 50 milhões para beneficiar cerca de 3 mil microempresas. Até o momento, a Caixa contratou cerca de R$ 1,8 bilhão na nova fase do Pronampe. No acumulado, já foram contratados R$ 9,1 bilhões por meio da linha. O recurso pode ser utilizado para o capital de giro isolado ou associado ao investimento. Os clientes podem utilizar o crédito, por exemplo, para realizar reformas, adquirir máquinas e até mesmo direcionar os recursos para as despesas operacionais, como o pagamento de salário de empregados, compra de matérias primas ou de mercadorias.





Como funciona





Direcionada às microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, a nova linha tem crédito limitado a R$ 20 mil. O prazo total do financiamento é de 36 meses, sendo oito de carência, com a capitalização mensal dos juros, que serão incorporados ao saldo devedor. A taxa de juros anual máxima é igual à taxa básica de juros, a Selic, mais 1,25% ao ano.





Como contratar





Os clientes devem acessar o site www.caixa.gov.br/empreendedor e preencher formulário de interesse ao crédito. O banco entrará em contato se a empresa estiver apta a contratar o financiamento. A solicitação também pode ser feita nas agências da Caixa.