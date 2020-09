Deputado Felipe Orro reforça pedido para atender remanescentes de concurso da Agepen

O deputado estadual Felipe Orro reforçou ao governo do Estado, o pedido para a adoção de medidas necessárias ao início do terceiro curso de formação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), oferecido aos candidatos remanescentes aprovados no último concurso realizado em 2016. O expediente foi encaminhado ao governador do Estado Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





“São mais de 400 remanescentes do concurso que ainda não foram chamados para participar do curso de formação. Em contrapartida, é grande a defasagem no número de policiais penais, em relação ao número de detentos no Estado”, questiona.





Segundo Felipe Orro, esta diferença entre o número de detentos e o quadro de agentes penitenciários deve ser reduzida o quanto antes para oferecer aos cidadãos maior segurança, e também, aos trabalhadores do sistema carcerário e para os próprios detentos.





“Desta maneira, a convocação dos remanescentes para o curso de formação tem extrema importância, visando em um futuro próximo o aumento do efetivo de policiais penais em MS e melhores condições de trabalho e segurança envolvidos neste setor”, reitera.





O deputado já havia solicitado à Sejusp, a nomeação imediata dos candidatos que já passaram pelo curso de formação da Agepen que logo em seguida ao pedido do parlamentar, foram convocados pelo governo para ingressarem no Sistema Penitenciário.





"A nomeação dos 253 novos agentes penitenciários, ocorrida em julho deste ano, deu novo fôlego ao quadro de servidores do sistema penitenciário. Entretanto, precisamos convocar o restante dos candidatos”, afirma Felipe.





De acordo com a organização dos remanescentes, o certame de 2016 conta com 412 aprovados. A esperança dos aprovados é o início imediato do terceiro curso de formação dos agentes penitenciários.





"Apresentamos mais uma vez esta demanda ao governo e confiamos que logo teremos a nomeação dos novos servidores", finaliza Felipe Orro.





ASSECOM