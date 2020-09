Clientes podem parcelar contas de energia vencidas pelo cartão de crédito

Cerca de 100 mil clientes já negociaram suas dívidas com a Energisa

A partir dessa semana, a Energisa anuncia mais uma opção para ajudar os clientes a manterem as contas em dia: o parcelamento das dívidas em até 12 vezes no cartão de crédito. O novo serviço é válido para os clientes de Mato Grosso do Sul com uma ou mais contas em atraso totalizando até R$ 3 mil. Essa é mais uma forma de pagamento que permite ao cliente maior controle das suas finanças, evitando imprevistos com o acúmulo de contas.





Além do parcelamento pelo cartão de crédito, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas.





“A Energisa entende esse momento sensível e por isso tem estimulado os clientes a manterem o pagamento em dia, criando condições especiais para cada perfil de cliente, que pode negociar com a empresa de forma simples e ágil em todos os nossos canais de atendimento”, comenta o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes.





Desde o início da pandemia, cerca de 100 mil clientes do Grupo Energisa já negociaram suas dívidas, aproveitando todas essas facilidades. Para ter acesso às condições de parcelamento, o cliente poderá acessar os canais digitais: site, APP Energisa On, Gisa ou call center.





Serviço





Para negociar pela Gisa, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp (67) 99980-0698 , é só escrever Parcelamento e dar início à conversa.



Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx , realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.





ASSECOM