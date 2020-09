Atendendo indicação do vereador Carlão, Agetran instala redutores na Avenida Carlinda Pereira Contar

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (08), que está sendo realizada de forma remota devido a Pandemia do Covid-19, o vereador Carlos Augusto Borges (PSB), agradeceu o trabalho de instalação de três de redutores de velocidade (quebra-molas) no Jardim Veraneio realizado pela AGETRAN - Agência Municipal de Transporte e Trânsito, em resposta a indicações de sua autoria.





“Acabei de receber uma ligação dos moradores e empresários da Av. Carlinda Pereira Contar no Jardim Veraneio, ligando o Estrela Dalva, Mercado WR, Novos estados ao Parque dos Poderes. Essa avenida é de grande movimento, com muitos acidentes. Agradeço ao Sidnei e Janine de Lima agradecendo a instalação dos três redutores nos dois sentidos da Via, além da implantação da sinalização da Via. A Sisep também está realizando a manutenção da Iluminação pública com Lâmpadas de Led”, comemorou Carlão.





Acrescentando que cabe aos vereadores cobrar, fiscalizar e também reconhecer o trabalho executado.





RECAPEAMENTO - Carlão também adiantou que a Sisep deu uma boa notícia sobre a realização do recapeamento do trecho da Consul Assaf Trad, nas proximidades do Terminal Nova Bahia.





“Me disseram que vão fazer esse trecho que era só buraco, atendendo indicações de ofícios de minha autoria”.





Por: Janaina Gaspar