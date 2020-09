Cidades turísticas de MS registram grande fluxo de pessoas e aglomerações no feriadão

Conforme a SES, 4 pessoas morreram nesta segunda (7) devido à Covid-19 e casos chegam a 54.125 registros da doença e atinge 970 óbitos.

Fila de carros para entrar na cidade de Bonito (MS) ©Secretaria de Turismo de Bonito/Divulgação

Mesmo com a pandemia da Covid-19, cidades sul-mato-grossenses conhecidas pela potencial turístico registraram intenso fluxo de turistas nesse final de semana que antecede o feriado de 7 de setembro. Municípios de Bonito, Rio Verde e Sete Quedas, receberam centenas de turistas. Com altas temperaturas, praças, balneários e o setor do comércio, registraram grande movimento por conta dos visitantes e que muitos insistiram em não usar máscaras de proteção.





O secretario de saúde do estado, Geral Resende e a secretaria adjunta Cristina Maymone, alertaram nesse fim de semana que o vírus está circulando e que a cada 100 teste feitos, 35 são positivos para o novo coronavírus.





O secretario anda reforçou referente ao feriado para que a população ficasse em casa porque se houvesse aglomerações e trânsito de pessoas entre cidades, isso iria repercutir daqui 14 dias com possível aumento de casos.





Em Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, a secretaria de turismo do município informou que o movimento na entrada da cidade no último sábado (5), foi semelhante ao réveillon de 2019. Uma fila de veículos na entrada da cidade aguardava para passar por uma barreira sanitária e para que motoristas aferissem a temperatura.





Segundo o diretor de turismo de Bonito, Augusto Mariano, não há vagas nos meios de hospedagem e nem nos atrativos. Restaurantes registram filas de espera e o secretario ainda reforçou que todos empresários do setor de turismo estão seguindo os protocolos de biossegurança.





"O que foi recomendado é um espaço de pelo menos 48 horas entre o check-out e o novo check-in para o referido apartamento. Também estamos com uma redução no atendimento do café da manhã, ou seja, menos pessoas por horário", reforçou.





Ainda de acordo com o diretor de turismo, as exigências dos protocolos são impositivas para o uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70 - gel, distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas e a orientação para evitar aglomerações", explicou.





No norte do estado, em Rio Verde, cidade conhecida pelos balneários e cachoeiras, mais aglomerações foram registradas. Imagens gravadas no neste domingo (6), mostram muita gente no centro da cidade e também nos pontos de turísticos.





Já no extremo-sul de Mato Grosso do Sul, em Sete Quedas, imagens de um drone mostraram o estacionamento de um balneário lotado, muitos banhistas e filas de veículos para entrar nesses locais.





Conforme o último boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde (SES) confirmou nesta segunda-feira (7) mais 4 mortes e 634 novos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O estado totaliza 54.125 registros da doença e atinge 970 óbitos.





Por G1MS/TV Morena