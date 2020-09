PANDEMIA| Brasil tem 127 mil mortes por covid, mas média móvel cai pela 2ª vez

País registrou 315 mortes e 9.992 casos nas últimas 24 horas

O Brasil atingiu nesta segunda-feira (7) 127.001 mortes por covid-19 e 4.147.592 casos confirmados, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel caiu 17%.





Esta é a segunda vez que média móvel de mortes apresenta tendência de queda desde 5 de junho. O país registrou 315 mortes e 9.992 casos nas últimas 24 horas.





Somente os Estados do Amazonas e Roraima apresentaram aumento. Estão em estabilidade Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Tocantins e Ceará. Os demais Estados, 17 ao todo, estão em queda.





Mato Grosso do Sul chegou a 54.125 casos, sendo 634 nas últimas 24 horas. São 970 mortes por covid-19, quatro confirmadas no boletim da Secretaria Estadual de Saúde desta segunda-feira, sendo três em Campo Grande e uma em Aquidauana.





Por Gabriel Neris