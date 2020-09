Centro de Justiça terá atendimento agendado por telefone

As audiências serão realizadas por videoconferência, salvo nos casos de necessidade extraordinária

O Cijus fica localizado na Rua 7 de setembro, esquina com a Rua 26 de Agosto, em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

Com o retorno gradual de atividades presenciais no Poder Judiciário nesta terça-feira (dia 8), o Cijus (Centro Integrado de Justiça) terá atendimento com agendamento eletrônico de data e hora marcada. Os serviços presenciais foram suspensos em março por conta da pandemia do novo coronavírus.





Para mais informações, basta ligar no telefone (67) 3317-8627, das 12h às 19h. O Cijus fica localizado na Rua 7 de setembro, 174, esquina com a Rua 26 de Agosto, em Campo Grande.





O público deve se fazer presente no horário especificado, evitando assim o cancelamento do atendimento, bem como a aglomeração das pessoas em filas.





As audiências serão realizadas por videoconferência, salvo nos casos de necessidade extraordinária. Os atendimentos nos Expressinhos, que abrangem os serviços da Águas Guariroba, OI e Energisa, também serão de forma remota. Para atendimento presencial, deverá ser agendada por meio dos telefones fixos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos