BATAGUASSU| Sem desfile devido pandemia, Prefeitura realiza ato cívico em celebração ao Dia 7 de Setembro

Com o cancelamento do desfile cívico alusivo a Independência do Brasil em razão da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Bataguassu promoveu ontem, dia 7 de setembro, um ato cívico com hasteamento do pavilhão nacional para celebrar a data festiva. O evento ocorreu às 9 horas (horário de Brasília), em frente ao Paço Municipal.





Durante a atividade, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) disse que Bataguassu nos últimos anos soube da importância do resgate cívico com a partir da realização dos tradicionais desfiles e que este ano o município não poderia deixar passar em branco a comemoração da Independência do Brasil. "O momento é de pandemia, de cuidados, mas não poderíamos deixar passar em branco essa data e externar o nosso sentimento de amor à pátria, de civismo", frisou o gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





A Banda Musical "Ambrósio Lemes" regida pelo maestro Igor Moraes esteve presente e foi responsável pela entoação dos Hinos Nacional e da Independência do Brasil.





Compareceram ao ato cívico, o vereador Dennis Thomazini (PSDB), representando a Casa de Leis; os secretários municipais de Educação e Cultura, Eugênio Inácio dos Santos; de Esportes e Lazer, Romildo Bezerra; e de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida; a chefe do Núcleo Municipal de Cultura, Regina Freire; além de professores, diretores de escola e demais representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.