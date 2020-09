CAPITAL| Com feira orgânica, Prefeitura incentiva agricultura familiar e estimula consumo de alimentos saudáveis

A Prefeitura de Campo Grande retomou nesta quarta-feira (23) a Feira Orgânica da Praça do Rádio Clube de Campo Grande. A volta da feira aconteceu em data, especial, quando se comemora a instalação da feira.





A produção e o consumo de alimentos saudáveis tem despertado o interesse da sociedade devido às características nutricionais adequadas para a melhoria da saúde do consumidor. Com a feira, a Prefeitura incentiva a agricultura familiar e investe em saúde.





“O consumo de produtos saudáveis de forma consciente deve ser estimulado, sendo necessário, para isso, melhorar o acesso ao conhecimento e informações sobre as possibilidades da Agroecologia como base para novas relações de produção e consumo”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Herbert Assunção.





Anita Brandão é cliente da feira e destaca a qualidade dos produtos, diferenciados e saudáveis. “A Feira ficou maravilhosa e estávamos mesmo precisando dessa melhoria, principalmente na Praça do Rádio Clube, que é uma das mais famosas de Campo Grande”, comentou.





O produtor José Roberto, do Assentamento Conquista, ficou satisfeito com a melhoria das barracas da feira, com um local apropriado para comercialização dos produtos. “Nós temos diversos tipos de folhagens, como alface, couve, agrião acelga. Todos os produtos com certificado orgânico”, justificou.





Para a secretária-adjunta da Sedesc, Mara Bethânia, o diferencial da feira está na oportunidade do produtor vender seu produto direto para o consumidor. “A demanda está crescendo e temos produtos de boa qualidade. Nas feiras da Praça do Rádio e do Paço Municipal, o pequeno produtor vende e os recursos são investidos em suas propriedades”, frisa Mara.





A presidente da Associação de Produtores Orgânicos, Jessica Viana, destaca a importância da retomada da feira para os produtores. “Este espaço já acontecia e estava um pouco carente de estruturação. Neste 23 de setembro, estamos retomando a feira com um volume maior de produtores e tenho certeza que daqui para frente tudo vai melhorar e Campo Grande tem uma feira exclusiva, certificada e com todos produtores capacitados”, disse Jessica.





Serviço





A feira dos Orgânicos funciona na Praça do Rádio Clube todas as quartas-feiras das 6 às 10 da manhã.