CAPITAL| Agetran atende indicações do vereador Carlão com melhorias no trânsito do bairro Coronel Antonino

Em atendimento a indicações e ofícios do vereador Carlos Augusto Borges (PSB), a Agência Municipal de Transporte Trânsito (Agetran) realizou implantação de sinalizações de trânsito na Avenida Presidente Castelo Branco e Ruas Adjacentes. A Agetran também atendeu solicitações do vereador e instalou redutores de velocidade (quebra-molas) na Avenida Norte e na Rua Bento Gonçalves no Cel. Antonino.





“São serviços de manutenção da segurança no trânsito, nessas vias o tráfego é intenso. Por isso são melhorias importantes para a população no sentido de coibir acidentes. Agradeço a Agetran na pessoa de seu superintendente Janini pelo atendimento das demandas. Esse é o papel do vereador: legislar, fiscalizar e reivindicar as necessidades dos munícipes”, ponderou Carlão.





O vereador tem intensificado as indicações e ofícios às secretarias cobrando melhorias na infraestrutura da Capital.





Por: Janaina Gaspar