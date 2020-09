BATAGUASSU| Saúde distribuirá medicamento homeopático em prevenção a Covid-19

Em mais uma iniciativa do município, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul (AMMS) vai distribuir de forma gratuita medicamentos homeopáticos, sem contraindicações, capaz de amenizar sintomas ou evitar agravamento em caso de pacientes que desenvolvam a Covid-19.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, trata-se da Ação Homeopática na Síndrome Gripal.





"A síndrome gripal é caracterizada pelo conjunto de sintomas de uma gripe ou resfriado comum - como febre, dor de garganta e coriza -, mas que também podem indicar casos suspeitos de Novo Coronavírus", explica.





Maria Angélica comenta que o medicamento homeopático oferecido - o Arsenicum álbum (Metallum álbum) 30CH é capaz de fortalecer o organismo contra a Covid-19 e estará a disposição da população em dose única. "Com essa ação pretendemos reduzir o agravamento da doença e reduzir a necessidade de internação e da sobrecarga do sistema de saúde”, informa.





A secretária salienta que o medicamento homeopático preventivo da síndrome gripal pode ser utilizado por todas as pessoas, de todas as idades e até mesmo em gestantes; pessoas com ou sem sintomas da Covid-19, e mesmo estando em tratamento para outras doenças.





DISTRIBUIÇÃO





A distribuição dos medicamentos tem início neste sábado, dia 26 de setembro, no Distrito de Nova Porto XV, das 9 às 13 horas (horário de Brasília), no Centro Comunitário “Jailton Santana de Lima” (Lelo), na Reta A-1.





Em Bataguassu, o medicamento será distribuído no período de 28 de setembro a 1º de outubro (segunda a quinta-feira), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 20 horas (horário de Brasília).





Em ambos os locais, para retirar os medicamentos, é preciso o morador estar munido do cartão SUS ou CPF. Um membro da família pode fazer a retirada dos medicamentos para os demais.