ÁGUA CLARA| Eleições 2020: Município tem três candidatos a prefeito, com disputa à reeleição

Tupete, Gerolina e Silas José disputam a prefeitura O município de Água Clara, a 196 quilômetros de Campo Grande, tem três candidatos a prefeito, sendo que o atual está na disputa pela reeleição.





Dos três, apenas uma é mulher. Gerolina Alves é filiado ao PSD e recebe nas eleições deste ano, apoio do PL, PV, DEM e Republicanos. Seu vice é Tião Ottoni (DEM).





Portanto, na disputa à reeleição, está Edvaldo Alves Queiróz, o Tupete (PDT). O candidato a vice é Daniel Medeiros do Patriota.





Tupete está no terceiro mandato como prefeito do município. Nesta campanha, ele tem apoio do MDB, PSB, PTB e Patriota.





O ex-prefeito de Água Clara, Silas José, do PSDB também está na disputa. O partido tem chapa pura na majoritária com a candidata a vice Dra. Marcia. O Podemos apoia o partido tucano.





Entretanto, até a manhã desta sexta-feira (25) apenas a candidatura de Gerolina tinha sido registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). O prazo encerra amanhã (26) às 19h.





Por: Renata Volpe