BATAGUASSU| Município terá 98 candidatos a vereador; 8 concorrem a reeleição pelas 11 vagas

Os partidos políticos apresentaram 98 candidatos para o cargo de vereador em Bataguassu, de acordo com levantamento do Jornal Cenário MS com base nos dados do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). Os candidatos a prefeito e vice-prefeito também já registraram suas candidaturas.





Dos 98 postulantes ao cargo na Câmara Municipal, 8 concorrem a reeleição. No entanto, o pleito municipal já se inicia com três vagas certas para os novos candidatos. Dos 11 vereadores não concorrem; Dennis Thomazini (PSDB) - que é candidato a prefeito, Márcio da Farmácia (PTB) e Reginaldo Costa (MDB).





No total, disputam as 11 vagas da Câmara de Vereadores de Bataguassu 60 homens e 38 mulheres. Nesta eleição a cota de candidaturas para mulheres ficou em 38,7% do total, acima do mínimo de 30%, assim como em 2016, quando 36,1% das 83 candidaturas foram de mulheres.





Caso todos os pedidos sejam aprovados pela Justiça Eleitoral e ninguém desista da candidatura, Bataguassu terá quase 9 candidatos para cada uma das vagas do legislativo municipal.





Devido a pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais deste ano vão acontecer no dia 15 de novembro e nas cidades com segundo turno, os eleitores voltam as urnas no dia 29 de novembro.





O município de Bataguassu registrou alta de 7,23% no número de eleitores aptos a votar nas eleições de 2020, em relação ao pleito de municipal de 2016. A porcentagem representa um crescimento de 1.265 novos votantes, a maior alta entre as cidades da região.





Segundo os dados do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul, em 2016, Bataguassu tinha 17.493 eleitores e agora a cidade conta com 18.758, o que corresponde a 1.265 novos eleitores.





LISTA DOS CANDIDATOS A VEREADOR

ADÃO BOLSONARO - PODEMOS ADEMIR MOREIRA - PT ANA CARLA - PODEMOS ANA CRIS ENFERMEIRA - PDT ANA LAURA (BÁ) - PODEMOS ANDRÉ BEZERRA - REELEIÇÃO - PDT ÂNGELA GÔES - DEM ANTÔNIA BERTI - PSDB BADU SAT - PT BEBÉ - PDT CABOGE DO XV - PT CAMILA FRANCO - MDB CARRAPICHO - PT CELSON DO 22 - REELEIÇÃO - MDB CESAR MARTINS - REELEIÇÃO - MDB CHINA - PDT CIBELI BUZINARO - PODEMOS CICLISTA JOSÉ DE ABREU - PDT CLAUDINHO CAPOEIRA - PT CLEYTON SILVA - REELEIÇÃO - PODEMOS COSMIRA DA SANTA CASA - PODEMOS DIEGO COSTA - MDB DR EDER - PODEMOS EDILEUZA ESCOBAR - PT EDILSON RATINHO - PODEMOS EDIR BUSINARO - PSB ELIANE - PSDB ELZA HONORATO - PSDB ENEVALDO ROCHA - PSDB FABINHO GALO - PSB FLADEMIR BENTO - MDB GABRIELA ÍNDIA - PDT GEISY - PSDB GILBERTO - PSB GIOVANIA BISSOLI - PODEMOS ISAAC DO LANCHE - PSB IVONE FERREIRA - PT JAIME DO XV - PODEMOS JAIME MAIA - MDB JEFFERSON ARAUJO - MDB JEFIM MOTO TAXI - PSB JOÃO BALA - MDB JOSUE FARIAS - MDB JUNINHO CELULARES - PT JÚNIOR BATATA 0 PSDB KIMI - PDT LEY DO GÁS - REELEIÇÃO - PODEMOS LOCUTOR WAGNER DE SOUZA - PT LOTI - MDB LUCIANA - PSB LUCIANO DO XV - PSDB MARCELO GOES - PDT MÁRCIA LIRA - PSDB MARIA PEREIRA BAIANA - PSB MARQUINHO MECÂNICO - PT MAURA - MDB MAURÍCIO DO XV - REELEIÇÃO - PSDB MEIRE BERRO - PODEMOS MIRANDA - PDT MIRON - PODEMOS MOACIR DO ARUANDA - PSB NADIA BEZERRA - PSB NEIDE ARAUJO - PT NENE DO FOTO - MDB NETINHO DO BARBOSA - PDT NILTO CAITANO SINDICATO - PSDB NIVALDO MARQUES - PSDB NIVALDO REIS - PSB PARDAL - MDB PASTOR ALESSANDRO - REELEIÇÃO - PSDB PAULA JUNQUEIRA - PDT PAULA ROMÃO - PSDB PRETA KOTAI - PT PROFESSOR ADILSON - DEM PROFESSOR PAULO - PSB PROF FÁBIO - PODEMOS RAFAEL DA SONINHA - PT REGINALDO GALO - PODEMOS REINALDO APARECIDO - PT RENATINHO - REELEIÇÃO - PSDB ROBERTINHO - PSB RODRIGO PAÇOCA - MDB RONALDÃO - PSB ROSÂNGELA ASSISTENTE SOCIAL - PDT ROSI NOVAES - PSDB RUBERLEI COSTA - PSDB SANDRA ROCHA - ARARA JADE - MDB SONIA CABELEIREIRA - MDB SUELY OTSUBO - MDB THIAGO NATAN - PSDB TIA IRACI - PSB TIÃO DA AMBULÂNCIA - PDT TITAS MODAS - PODEMOS TUCA - PODEMOS VALQUIRIA - PT VERA DO ARTESANATO - PT WILMAR SILVA - PT ZEBRINHA - PSB





