BATAGUASSU| Mapeamento de agentes e profissionais da área cultural voltado a Lei Aldir Blanc encerra dia 30

neste link

De acordo com a chefe do Núcleo Municipal de Cultura, professora Regina Maria Freire Oliveira, artistas e espaços culturais da cidade (pessoa física ou jurídica) que atuam no município podem realizar o cadastro pela internet, de forma gratuita, deverá ser preenchido pelos agentes e profissionais da cultura de todas as áreas de atuação através do site oficial da Prefeitura