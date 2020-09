BATAGUASSU| Eleições 2020: Com vice na disputa, Município tem dois candidatos a prefeito

Akira Otsubo é atual vice-prefeito do município

Akira e Dennis disputam a prefeitura de Bataguassu

Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande, tem dois candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Um deles, é o atual vice-prefeito, Akira Otsubo (MDB).





Akira é vice de Pedro Caravina (PSDB) que não disputa à reeleição por ter ocupado dois mandatos seguidos: em 2012 e ser reeleito em 2016.





Com isso, Akira concorre como oposição do PSDB e caminha ao lado do PT, mas tem chapa pura na majoritária, com a candidata a vice, Zélia Bonfim.





Caravina declara apoio ao tucano Dennis Thomazini (PSDB). Nas eleições deste ano, a legenda recebe apoio do Podemos, DEM, PSB e PDT.





O vice escolhido para caminhar ao lado de Dennis é o democrata e ex-vereador Reginaldo Banha (DEM).





Até o momento, no DivulgaCandContas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), só há o registro de Akira e sua vice.



Os partidos e coligações têm até dia 26, próximo sábado, para realizar o registro das candidaturas no TRE.









Por: Renata Volpe