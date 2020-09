Aprovado projeto que declara de utilidade pública entidade beneficente de Aquidauana

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (24), o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Felipe Orro (PSDB) que declara como de utilidade pública a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC). A entidade tem sede na Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana e atende toda comunidade com a promoção de ações para assistência social e proteção de crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade.





"Agradeço o apoio desta unanimidade dos parlamentares. A ABIMC realizou inúmeras ações sociais nesses anos de existência, atendendo a sociedade aquidauanense, e somos parceiros desta associação para ajudar a levantar recursos que são revertidos no amparo de famílias em vulnerabilidade social”, comemora o deputado.





Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição iniciou suas atividades em 2017. Desde então, vem prestando relevantes serviços à comunidade de Aquidauana, tendo como principal missão, a promoção do desenvolvimento humano com base na educação, defesa dos direitos sociais e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.





Solidariedade





A ABIMC foi a entidade beneficiada da 6ª Feijoada da Solidariedade, realizada em Aquidauana em 2017. O evento organizado anualmente pelo deputado Felipe Orro e sua esposa, a médica Viviane Orro, reverteu na época mais de R$ 24 mil para as obras apoiadas pela Associação.





