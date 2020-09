ARTIGO| Descubra um pouco mais o empreendedorismo

Guia pratico de como lidar com burocracias do empreendedorismo

Quem resolve empreender constantemente descobre dificuldades e se depara com a necessidade eminente de aprender algo novo. As vantagens de ser seu próprio chefe, são facilmente compensadas pela obrigatoriedade de lidar, resolver e enfrentar diferentes burocracias. Principalmente quando se diz respeito ao governo, documentações, impostos, e prestação de contas.





Apesar de resumirem de forma genérica o grande pesadelo dos empreendedores, existem inúmeras formas de lidar de uma maneira saudável e amigável com as documentações e exigências do governo e na maioria das vezes basta apenas um bom resumo e guia do que deve ser feito.





Quem já conhece o mundo do empreendedorismo entende a importância de determinados documentos, como: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Contrato Social, Registro na junta comercial e DARF. Confira detalhes de cada um abaixo:





ENTENDA CADA UM DELES:





Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) - é a identidade da pessoa jurídica que garante a existência da empresa em cenário nacional. Emitido através da Receita Federal.





Contrato social: esse documento só será utilizado para a abertura do CNPJ e representa o acordo inicial entre os sócios, assim como as responsabilidades de cada um, investimentos, etc. Deve ser produzido por um advogado, além de ser registrado e autenticado em cartório.





Registro na junta comercial: o registro faz parte também dos primeiros passos para um empreendedor, serve como certidão de nascimento para a empresa e é exigido como obrigatoriedade para a grande maioria dos próximos passos e documentos de uma empresa. É necessário pagar uma manutenção anual dele, o qual é fiscalizado. Deve ser emitido junto ao órgão responsável pela empresa.





DARF: é um dos principais documentos para que seja possível fazer o recolhimento dos tributos pela Receita Federal. Serve como um guia onde são pagos CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRPL (Imposto de Renda de Pessoa), IRPF(Imposto de Renda de Pessoa Física), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IOF (Imposto sobre Operações de Crédito), etc.





Entre todos os documentos necessários para uma empresa o DARF está entre os mais fáceis e simples. Todo o processo poder ser feito pela internet, sim é possível emitir o DARF online





Antes de explicarmos como emitir o DARF sem nem mesmo sair de casa, é preciso entender que existem dois tipos:





Simples: apesar de já ter sido muito utilizado, suas atribuições eram restritas o que levou ao desuso.





Comum: Utilizada por pessoas físicas e jurídicas, contemplando as funções descritas acima.





COMO EMITIR O DARF?





Hoje o processo é simple e dinâmico, podendo ser feito através do SILAC web, uma plataforma da receita federal que permite que o usuário preencha todas as especificações necessárias para a geração do boleto. A outra forma é através do programa de computador também SILAC.





A segunda opção se torna mais vantajosa para quem necessita ter um controle mensal sobre os valores e impostos a serem cobrados, dessa forma o programa depois de instalado no computador permite esse controle mensal.





E AGORA?! ATRASEI MEU DARF:





Nada mais comum que acontecerem algumas confusões e erros principalmente com os novos empreendedores, que estão aprendendo na prática. Sendo assim, algumas vezes os prazos passam. Por se tratar de um documento gerado sem o auxílio de nenhum órgão, caso o empreendedor ou pessoa física atrase o DARF, basta acessar a plataforma e emitir novamente o boleto com o valor dos impostos a serem pagos.





No entanto, os juros correm de forma acumulativa e diária sobre o DARF, com a taxa de 0,33%. Depois de acessar a plataforma e preencher de forma correta, os juros já são automaticamente inseridos no valor total.





Vale reforçar que é importante se atentar a taxas, informações e pequenos detalhes no momento de cadastro do DARF, evitando imprevistos e o acúmulo de juros.