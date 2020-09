Aprovado o Projeto que institui o Sistema Estadual de Juventude de MS

Na manhã desta quarta-feira (16), em sessão ordinária foi aprovado o projeto de lei 125/2020 de autoria do poder executivo que institui o Sistema Estadual de Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, criando o Fundo Estadual de Juventude.





Em sua declaração de voto o Deputado Estadual Herculano Borges fala da importância da aprovação do projeto: “Estou muito feliz pela aprovação deste projeto de lei, sei da importância que ele tem para a juventude sul-mato-grossense. Fui o primeiro Secretário Estadual de Juventude e na época realizamos o Seminário Estadual de Juventude, ouvimos o segmento e plantamos a semente. Quando mudou o governador o Governador Reinaldo Azambuja manteve a secretaria e hoje nós conseguimos realizar esse sonho. Elaboramos o sistema estadual e criamos o fundo. Não tenho dúvida que serão ferramentas de inclusão para as questões da juventude de Mato Grosso do Sul”.





ASSECOM