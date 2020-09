Após 20 anos de criação, Parque Nacional da Serra da Bodoquena será aberto para o turismo

O foco é o turismo de aventura, mas qualquer pessoa poderá visitar a reserva

Parque Nacional da Serra da Bodoquena ©ILUSTRAÇÃO O Parque Nacional da Serra da Bodoquena será aberto para fins turísticos após decisão no edital nº 1/2020 do Instituto ICMBio (Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão que administra o parque. O edital foi publicado no dia 13 de julho, no diário oficial da união, que credenciou 177 prestadores de serviço para guiar os turistas, locação de equipamentos e transporte terrestres de pessoas.





O Parque foi aberto no ano 2000, mas somente 20 anos depois será explorado de modo turístico. A Unidade de conservação possuí 76.480 hectares que abrange os municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul.





O foco das atividades serão os esportes de aventura, mas qualquer pessoa pode contemplar as belezas naturais do parque. Futuramente, estará disponível para os turistas as trilhas de curto e médio percurso, Cicloturismo, Acampamento, Banho no Rio Perdido, Canoagem, Boiacross, Flutuação, Stand Up Padlle e Observação da Fauna, segundo o site Bodoquena News.





Regras





Os passeios terão venda direta via site do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, ou seja, a compra não passará pelas agências de turismo. As pessoas interessadas poderão entrar no site, fazer a sua opção entre os condutores credenciados e adquirir o seu passeio.





Além das normas de biossegurança do novo normal imposto pela pandemia da Covid-19, o Edital 01/2020 estabelece regras para que as visitações aconteçam de forma controlada e sem danos ao meio ambiente. Por exemplo, cada condutor de visitantes poderá atender no máximo 10 pessoas por grupo, e no caso de grupos maiores outro condutor deve ser convocado para compor a equipe.





Os condutores credenciados tiveram que passar por um Curso de Condução de Visitantes, realizado online pela WWF (Fundo Mundial para a Natureza), que incluiu inclusive ações de primeiros socorros, e só poderão atuar mediante a certificação de experiência em turismo de natureza, mas a falta de estrutura adequada para recepção e segurança dos visitantes segue sendo uma preocupação.





Preocupações com a segurança





Em junho de 2018 o ICMBio anunciou uma proposta de abertura do turismo no Parque Nacional da Serra da Bodoquena que previa investimento de R$ 4,6 milhões em infraestrutura.





“Mas nada avançou desde então. Os acessos são difíceis e no caso de acidentes não tem como pedir socorro porque dentro do parque não pega sinal de celular”, disse agente de turismo em Jardim, que pediu anonimato para não ser visto como opositor ao uso do parque para fins turísticos. “Pelo contrário, sou muito favorável”, ressaltou.





Sobre essa questão, o próprio edital esclarece que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena não possui serviço de resgate. Alerta para que se evite atividades de alto risco e pede para que em casos de acidentes sejam acionados o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192, o Resgate do Corpo de Bombeiro 193 ou se reportar à equipe de funcionários do parque pelo telefone (67) 3255-3979.





Deslize do ICMbio





Autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com sede em Brasília, cometeu uma gafe imperdoável em seu site oficial ao mostrar desconhecimento sobre a localização do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, embora seja o seu gestor.





Na apresentação do edital de chamamento público para credenciamento de prestadores de serviços para condução de visitantes, publicada no dia 17 de julho de 2020, diz que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena fica em Mato Grosso, e ainda ressalta que o Parque está localizado no Pantanal Mato-grossense.





Fonte: Midiamax Por: Ranziel Oliveira