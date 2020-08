Você já fez um bolão na Megasena?

Em tempos de premiação acumulada – a Mega vai pagar quase 50 milhões de reais em seu próximo sorteio, após vários deles sem nenhum vencedor – é muito bom se informar melhor sobre como fazer um bolão e apostar na loteria.





Em primeiro lugar, saiba que você pode participar de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Quando você vai pagar uma conta ou apostar num bilhete simples, é muito comum a atendente oferecer jogos prontos. As máquinas que registram os jogos possuem a opção de realizar apostas sozinhas, uma modalidade conhecida como Surpresinha.





O computador escolhe as dezenas aleatoriamente – e pode ultrapassar o número de 6 dezenas por bilhete, aumentando as chances de acertar e com um custo um pouco maior – além do jogador pagar o valor correspondente. O mínimo pra cada participante é 5 reais. Cada bolão pode ter até 100 pessoas.





Vale à pena participar de um bolão como esse? O critério é pessoal, cada pessoa sabe o que é melhor para si, mas já houve vencedor da Mega da Virada que comprou um bilhete pronto de uma lotérica e ficou com quase 5 milhões de reais facinho, facinho... Quem é que não queria passar por isso?





Se você é do tipo de pessoa que desconfia de tudo e teme por um bolão onde não conhece os outros participantes, opte por fazer um inédito e chame os colegas de trabalho, amigos ou sua própria família para participar. Se for premiado, nem vai precisar dividir a grana com eles, pois cada um já terá a sua parte.





Fazendo você mesmo o seu bolão, poderá escolher os números da sorte, fazer a combinação preferida entre eles e até jogar uma quantidade maior de dezenas por bilhete. Quem joga na Mega-sena pode botar até 15 números em um único volante de apostas, sabia? O problema são os valores. Um jogo mais especializado custa uma grana muito maior.

Se você fizer uma aposta muito especial, com 15 números marcados no volante e 100 participantes, cada um deles vai precisar pagar R$ 225,22. Mas suas chances de acertar os números sorteados aumentarão como você nem imagina. Se apostar num bilhete simples, suas chances são de 1 em 50 milhões. Se jogar 15 números, as chances crescem para 1 em 10 mil!!





estatística não mente ! Cresce demais a probabilidade de você acertar a Mega e ficar rico. Se dividir o custo da aposta de 15 números – 22 mil reais – com alguns amigos e parentes, nem vai ficar muito caro para cada um dos participantes, é a melhor escolha quando o prêmio acumula.





Gostou da dica e quer fazer seu jogo especial? Saiba que nem precisar sair de casa e pegar uma fila enorme – além da famigerada aglomeração, tão temida atualmente – vai precisar. Basta optar pelo bolão online ! Jogar pela internet tem sido uma tendência em crescimento, pós-pandemia.

Se você for do tipo de pessoa que acompanha de perto o setor das loterias, já deve ter visto a quantidade de ganhadores que têm aparecido, tendo jogado online. Já saiu ganhador da Mega da Virada, da Lotofácil da Independência e até o maior ganhador individual da Megasena – num sorteio normal que acumulou cerca de 15 vezes – optou por jogar online e levou 290 milhões de reais para casa, em Pernambuco (estado onde foi reclamar seu prêmio).





Aproveite o valor acumulado da Megasena e faça seu jogo especial no bolão. Não seria nada mal dividir 50 milhões com seus irmãos, pais ou até mesmo com primos. A festa no final do ano vai ser bem animada se vocês vencerem!