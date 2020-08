A seleção brasileira da década – 2010-2019

©REPRODUÇÃO

Com a Copa América 2020 adiada em um ano por conta da pandemia do coronavírus, a torcida vai ter que esperar pelas últimas dicas de apostas da Betfair e também para que a seleção campeã, o Brasil, defenda seu título. Enquanto isso não chega, vamos relembrar a nossa seleção da década passada.





Alisson





Alisson estreou em 2015 e jogou 44 vezes pela seleção. O ano passado foi bom para o arqueiro, pois ele ganhou a Copa América. Jogando pelo Liverpool, ele ganhou a Champions League e foi o ganhador da Luva de Ouro da Premier League, com 21 jogos sem tomar gol.





Maicon





Após sua estreia na Copa de Ouro de 2003, Maicon rapidamente se transformou no lateral direito favorito – estando presente tanto nos times das copas de 2010 e 2014, antes de sair do time neste mesmo ano. Apelidado de "Il Colosso" por sua energia e força, ele é considerado um dos melhores laterais ofensivos do mundo.





Thiago Silva





Capitão tanto da seleção brasileiro quanto do seu clube, o Paris Saint-Germain, Thiago Silva continua sendo um dos zagueiros de maior renome no futebol mundial. Com 89 jogos pela seleção, o jogador de 35 anos é um zagueiro central que não dorme em serviço. Consistente, confiável e perfeito – Thiago sempre arranca elogios em todo o mundo por suas partidas.





Dani Alves





Podendo ser chamado "da velha guarda", já que fez seu primeiro jogo pela seleção em 2006, Dani é um dos mais premiados jogadores da história do futebol, tendo conquistado mais de 40 campeonatos. Após 17 anos jogando em alguns dos times de elite da Europa, Dani voltou apo Brasil para jogar no São Paulo, seu time do coração.





Marcelo





O lateral esquerdo fez um excelente trabalho ao preencher o espaço deixado por Roberto Carlos no Real Madrid, e Marcelo ganhou tudo o que poderia ganhar com os gigantes espanhóis. Mesmo tendo ficado de fora do time de Tite para a Copa América, Marcelo fez quase 60 jogos pela seleção.





Philippe Coutinho





Desde que ficou de fora da seleção brasileira para a Copa de 2014, Coutinho rapidamente ganhou a fama de meio-campista rápido e habilidoso, com uma grande facilidade para fazer gols de longa distância.





Kaká





Um dos maiores meio campistas de sua geração, o criador de jogadas teve muito sucesso, tanto em clubes quanto na seleção. Kaká se aposentou em 2017 mas continua na lista da elite dois oito jogadores que ganharam a Copa do Mundo, a Champion's League e a Bola de Ouro.





Willian





Considerado um dos melhores brasileiros da história da Premier League, Willian continua a surpreender em Stamford Bridge com sua velocidade e habilidade. Tendo estreado pela seleção principal em 2010, Willian tem 70 jogos pela seleção e foi convocado recentemente para o time da Copa América de 2019, após a contusão de Neymar.





Roberto Firmino





Ele pode ser muito amado em Liverpool, mas a Seleção demorou bastante para gostar de seu centroavante. O ex-jogador da seleção Kaká disse recentemente que Firmino é um dos melhores atacantes do mundo. Tendo estreado pela seleção em 2014, Firmino marcou 13 gols em 44 jogos.





Neymar





São 61 gols em 101 jogos pelo Brasil, mas poderiam ter sido mais não fossem as contusões; Neymar é um dos maiores atacantes do mundo e se ele não tem muitos títulos internacionais, em termos de títulos nacionais, ele ganhou tudo. E pensar que ele só tem 28 anos…





Gabriel Jesus





Ele pode ter estreado apenas em 2016, mas o ano passado foi o ano em que ele despontou – marcando 7 gols em 13 jogos pelo Brasil e ganhando a tríplice coroa Premier League/FA Cup/League Cup com o Manchester City. Se continuar assim, terá um futuro brilhante pela frente.