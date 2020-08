Veículos ficam destruídos e dois morrem em acidente na MS-306

Passageiro do Volkswagen Gol sofreu escoriações e foi levado para o Pronto Socorro da cidade

Volkswagen Gol ficou destruído após acidente ©Jovem Sul News

Motorista de Volkswagen Gol e piloto de uma moto Bross morreram após acidente na MS-306, em Chapadão do Sul - a 321 quilômetros de Campo Grande. Corpo de Bombeiros Militar chegou a ir ao local, mas apenas o passageiro do carro sobreviveu.





Conforme divulgado pelo site Jovem Sul News, o motociclista, identificado como Paulo Inácio Nogueira dos Reis, seguia para Costa Rica quando colidiu com a frente do Gol. Destruídos, os dois saíram da pista e o carro arrastou a moto por mais de 50 metros.





O motorista, Marquiel Batista dos Santos, ficou preso no carro e teve um afundamento no crânio. Com escoriações, o passageiro do carro foi levado para o Pronto Socorro de Chapadão do Sul.





Enquanto peritos da Polícia Civil estavam no local, um amigo do motociclista apareceu no local indicando que ele havia saído de Paranaíba e todos estavam preocupados com a demora para entrar em contato.





Polícia Militar também foi ao local para atender a ocorrência. Os dois corpos foram encaminhados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal de Paranaíba).

Moto foi arrastada por cerca de 50 metros depois de colisão ©Jovem Sul News









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aletheya Alves