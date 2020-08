HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (23)

Áries - 21/03 a 20/04





Domingou, Áries! E hoje o Sol e Mercúrio estão fechados na parceria na sua Casa 6, sinalizando que você deve sentir uma vontade maior de organizar as coisas ao seu redor. E como a Lua está na Casa das Transformações, é um bom dia para as mudanças em geral. Vale mudar os móveis de lugar ou mesmo dar uma geral nos armários e separar aquelas coisas que só ocupam espaço e você não usa mais. Será mais fácil se desapegar delas, seja para doar, vender ou simplesmente jogar fora. Cuidar da saúde é outra boa dica do céu. Bom dia para investir numa reeducação alimentar e em uma mudança de hábitos que torne a sua rotina mais equilibrada e saudável. Não sabe por onde começar? Que tal não encher o prato de macarronada e não tacar leite condensado na salada de frutas, minha filha?! No amor, a Lua também acentua a sua sensualidade e seu charme e pode atrair alguém que está sempre por perto: o céu dá sinal verde, invista. A dois, podem tomar decisões importantes juntos. Desejos à flor da pele. Credo, que delícia!





Touro - 21/04 a 20/05





Curtir o domingo em boa companhia é tudo que você vai querer. Errado não tá, né? A Lua na Casa 7 aumenta o desejo de estar cercadx de pessoas queridas e de fortalecer os laços com quem estima. Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio fecham na parceria em seu paraíso astral e fazem um convite para você se dedicar às coisas boas, divertidas e prazerosas da vida. Para quem tem filhos, o dia também será perfeito sem defeitos para brincar e fazer programas educativos. Dê um tempo na TV e bora colocar a criançada para correr no quintal, brincar de pique-esconde, fazer guerra de bexiga com água... No campo sentimental, você vai esbanjar charme e fará o maior sucesso nas paqueras. Será mais fácil puxar papo e até se declarar para alguém. Namoro recente tem boas chances de evoluir rápido para algo sério. Lua e Mercúrio favorecem até um pedido de casamento. Na união, clima perfeito com total de zero defeitos para namorar e fortalecer a união.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, hoje a Lua faz sextil com o Sol na sua Casa 4 e isso deve acentuar o seu amor e cuidado com a família e o lar. Tá de parabéns, viu? Você terá prazer em arrumar a casa, mimar a família e garantir mais proteção a quem ama. A Lua na sua Casa 6 também aumenta o desejo de se cuidar, seja para ficar mais bonitx ou para ter mais qualidade de vida. Sinal verde para levar a sério um tratamento médico que já deveria ter feito há bastante tempo e para iniciar uma dieta. O quê? Ia começar amanhã, que é segunda-feira? Nada disso! Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje! Cancela o churrasco gordurento do almoço agora, minha filha! No amor, seu coração vai pedir segurança e estabilidade. Colegas de trabalho, amigos da família ou pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar sua confiança e seu coração. Na vida a dois, você fará tudo para cuidar de quem ama e vai querer participar mais dos interesses do par. Será prestativx e dará apoio a tudo que seu amor fizer.





Câncer - 21/06 a 21/07





Domingo é dia de deixar as preocupações de lado e curtir o lado mais leve e descontraído da vida. Com a Lua no seu paraíso astral, tudo indica que você terá ótimas oportunidades para isso. A companhia de gente jovem e entusiasmada fará superbem ao seu coração, mas atenta: nada de aglomeração para não ter problemas de contágio com o novo coronavírus, ok? Lua e Mercúrio fecham na parceria na sua Casa 3 e reforçam o desejo de interagir mais com as pessoas, fazer contatos, matar a saudade de quem está longe e colocar o papo em dia. Para não arriscar a saúde das pessoas que ama e quer bem, use a tecnologia a seu favor: faça chamadas de vídeo, mande um zap ou telefone! No amor, papos descontraídos serão ótimas oportunidades para a paquera e a conquista. E se alguém chamar a sua atenção, você não pensará duas vezes para se aproximar e se declarar. Para quem já tem um mozão, sintonia deliciosa na união. Renda-se ao romantismo e às boas conversas.

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, neste domingão a Lua tá de buenas na sua Casa 4 e isso deve deixar você mais caseirx e ligadx à família. É provável que queira passar mais tempo em casa, curtindo o sossego e o conforto do lar. Errado não tá, né? O colo e carinho dos parentes também deve renovar as suas energias e deixar para trás qualquer tensão ou estresse. Sol e Mercúrio favorecem as finanças e podem trazer boas ideias para ganhar dinheiro com algo feito em casa. Use a criatividade para transformar um passatempo em algo lucrativo. E se puder contar com o apoio dos parentes, os resultados serão ainda melhores. No amor, vários astros vão influenciar seu coração e devem aumentar o desejo de viver uma relação estável. A chama de um antigo amor pode reacender e, se você sentir firmeza, pode querer reatar o romance. Mas se o crush for aquele embuste do passado, finja demência e fuja para as colinas, ok? Para quem já tem um mozão, busque privacidade e cubra seu bem de mimos. Não deixe o ciúme atrapalhar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você vai sentir uma vontade enorme de interagir mais com as pessoas. A Lua na Casa 3 incentiva você a procurar as pessoas, fazer contatos e estreitar os laços com quem estima. Bom dia para se reaproximar de irmãos e primos, retomar o contato com bons amigos ou até mesmo conversar e conhecer melhor alguns colegas e vizinhos. Mas olhe só: Sol e Mercúrio em Virgem acentuam o lado exigente e crítico do seu signo. Tá repreendido! Cuidado para não ficar criticando as atitudes das pessoas. Vale até dar umas dicas, mas pegue e não pague de doida se quiser realmente manter as pessoas ao seu lado. Na paquera, a Lua ajudará você a se soltar e puxar papo com quem deseja. Converse bastante para descobrir se você e o alvo realmente combinam. Na união, o diálogo também vai fluir bem. Você e seu par podem tomar importantes decisões juntos.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, neste domingão, a Lua brilha na sua Casa 2 e dá aquela força para você a identificar tudo que realmente tem valor na sua vida: você vai querer curtir tudo que conquistou até aqui. Pode usar uma parte das suas economias para realizar um sonho de consumo ou para deixar o seu cantinho favorito ainda mais bonito e gostoso. Só precisa ter cautela para não pagar de doida, extrapolar nos gastos e acabar fazendo novas dívidas: controle seus impulsos para não levar uma surra dos boletos. Fora isso, o Sol na Casa 12 convida você a aproveitar o domingo para descansar e repor as energias. Bom astral para ler, ouvir uma boa música, pensar na vida e fazer coisas relaxantes. No amor, há grande chance de se envolver num romance secreto, talvez até com alguém que já tenha outro compromisso. Você quer segurança, então, avalie. A dois, quanto mais cumplicidade, melhor. Mostre o quanto confia e valoriza quem ama.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, hoje você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! A Lua está de rolê em seu signo e acentua todos os seus pontos fortes. Intensx, emocional e envolvente, você querer curtir tudo de melhor que este dia puder oferecer, de preferência, em boa companhia. O Sol entra na Casa 11 e inaugura uma fase muito especial para as suas amizades. Bom momento para estreitar os laços com quem estima e, também, para conhecer gente nova e ampliar o seu círculo social, mesmo que for pelas redes sociais, por conta da pandemia. Mercúrio vai estimular bate-papos, aproveite para colocar a conversa em dia. Nas paqueras, você vai estar beeeem pop: invista no seu charme e carisma. Na vida a dois, boa fase para investir ainda mais na parceria e no companheirismo. Explore a sua sensualidade e use a criatividade para apimentar o sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, o domingão é perfeito sem defeitos para você se render à preguiça, dormir até tarde e passar o dia no sossego do seu cantinho preferido. Credo, que delícia! A Lua na sua Casa 12 incentiva você a querer um tempo para ficar de buenas, relaxar e recarregar as energias. Também é um bom momento para refletir sobre a sua vida e traçar metas para o futuro. Hoje também o Sol chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo. E você sabe que quando o Sol no cume arde anuncia uma ótima fase para lutar pela sua carreira e pelas suas metas mais ambiciosas. Sonhe alto, pois você terá boas oportunidades de realizar seus planos nas próximas semanas. Hoje também vale tirar um tempo para cuidar do visual: isso fará superbem para a sua autoestima. No amor, talvez queira manter um novo romance em segredo. A vida dois, bom momento para compartilhar seus sonhos e objetivos com quem ama. Inclua o par em seus planos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Eita, Caprica! O Sol está todo pimpão na sua Casa 9 e desperta seu espírito aventureiro. Com isso, você pode querer respirar novos ares, conhecer lugares e pessoas diferentes. Mas atenta, porque o Sol pode te trair igual a Lua traiu a Joelma, do Calypso. Digo isso porque o Coronavírus não está para brincadeira e se ficar saracuteando por aí pode levar a pior. Hoje também é um bom dia para pensar no futuro e no seu progresso e você deve investir sua força e energias nisso. Defina o que quer, pois a semana começará cheia de gás para correr atrás dos seus objetivos. Para quem está livre, trocar likes nas redes sociais e dar aquela stalkeada no crush será uma ótima forma de conseguir novos matches e movimentar as paqueras. Se encontrar alguém legal, puxe papo para descobrir se vocês realmente combinam. Pode pintar um clima também com alguém da turma: avalie. Na união, você vai valorizar ainda mais o diálogo e o companheirismo. A sintonia com seu bem só deve aumentar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, meu reizinho, hoje a Lua brilha na sua Casa 10 e aumenta a sua vaidade: você terá muito prazer em cuidar da sua aparência. Tome aquele banho relaxante, capriche nos creme tudo, bote aquela roupa maravigold... vale até fazer uma selfie matadora para postar nas redes sociais e ganhar os likes que você merece. A Lua em sextil com o Sol na Casa das Transformações dá sinal verde, inclusive, para você mudar o visual - só não vai pagar de doida e cortar a franja sozinha, porque você sabe que isso não dá certo, lembra? O Sol vai deixar você ainda mais atraente e seducente nesta fase e você tem mais é que aproveitar. Use e abuse do seu charme nas conquistas e não se assuste ao notar que está chamando a atenção de pessoas importantes, influentes e disputadas. Na vida a dois, conversas profundas devem ocorrer e vocês podem traçar planos importantes para o casal. Mas é na intimidade que a união ficará ainda mais forte e prazerosa.





Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, meu cristalzinho, neste domingão a Lua reina toda serelepe na sua Casa da Espiritualidade, aumentando a sua fé e incentivando você a investir algum tempo em orações e atividades religiosas. Amém que fala? No amor, romance com alguém de outra cidade recebe sinal verde do céu e tem tudo para certo. Ainda que a Lua estimule as aventuras, o Sol entra na sua Casa 7 e aumenta o desejo de mergulhar em um relacionamento mais sólido e promissor. Bom momento para assumir compromisso ou deixar a sua relação ainda mais forte e intensa. Para quem já tem um mozão, Lua e Sol fecham na parceria e enviam ótimos estímulos para a vida a dois. Você e seu amor estarão ainda mais sintonizados e unidos. Estimule o diálogo e converse muito.





Por João Bidu