Usando gasolina, morador incendeia casa e Fusca no Aero Rancho

Vítima foi socorrida com queimaduras de 1º e 2° grau

Casa e Fusca foram destruídos pelas chamas ©Leonardo de França

Homem de 70 anos foi socorrido com queimaduras de 1° e 2° grau nos braços, depois de incendiar a casa e o carro na tarde desta terça-feira (18), no Aero Rancho, em Campo Grande. Ele usou dois galões de gasolina para iniciar o fogo e vizinhos precisaram invadir o imóvel para socorrê-lo antes que fosse tarde.





Conforme testemunhas, ele tem problemas mentais e faz uso de medicamento controlado. Desde sexta-feira se demonstrava chateado em razão de a casa ter sido atingida por um incêndio no imóvel ao lado. Na ocasião, apesar de não haver grandes prejuízos, a instalação elétrica da residência dele foi comprometida pelas chamas.





Por este motivo, nesta terça ele decidiu queimar tudo de uma vez. Ele ateou fogo no carro e se trancou na casa. O incêndio se alastrou rapidamente e atingiu a sala do imóvel. Vendo que ele corria risco de morte, vizinhos invadiram o local, arrombaram o telhado e conseguiram resgatá-lo até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.





De acordo como tenente Peter Santos, foi preciso o uso de 5 mil litros de água para conter as chamas. A sala foi completamente destruída, com danos no forro, teto, paredes e parte elétrica. A vítima, por sua vez, estava com 7% do corpo queimado e foi encaminhada ao hospital.

Galões de combustível foram apreendidos no local ©Henrique Kawaminami





Fonte: Midiamax Por: Renan Nucci e Ranziel Oliveira