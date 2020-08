Projeto Pioneiros da Águas Guariroba promove capacitação para alunos do ensino médio da rede pública

Estão abertas as inscrições para o Projeto Pioneiros promovido pela Águas Guariroba. O projeto tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação de diferentes profissões. Os jovens poderão aprender sobre diferentes áreas da empresa e sobre os serviços de infraestrutura e saneamento, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, o senso de responsabilidade, a criatividade e a inovação dos estudantes do ensino médio da rede pública.





Entre as atividades realizadas pela concessionária, os alunos poderão participar de workshops e palestras com profissionais da concessionária, no formato de encontros online, além de visitas em instalações e atividades em campo.





Serão doze encontros online com os gestores da Águas Guariroba que ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 14:15 às 17:30, através do Microsoft Teams (ferramenta disponibilizada pela Águas Guariroba), com carga horária total de 48h. Já nos workshops e palestras serão abordados temas como: Liderança e Protagonismo, Visão Geral do Saneamento, Dicas para Falar Bem em Público, Como Elaborar um Projeto, entre outros.





O projeto ainda pretende contribuir para a redução da evasão escolar no ensino médio, já que a participação do aluno fica condicionada à frequência na sua instituição de ensino, estimular a visão social do aluno na identificação e integração com os conhecimentos obtidos em seu processo de aprendizagem e desenvolver conceitos de cidadania e inclusão social através do saneamento e seus benefícios.





Inscrições





Poderão participar alunos do ensino médio regular, matriculados nas escolas da rede pública do município de Campo Grande, estado do MS. O aluno deverá residir no município onde está localizada a operação durante todo o período do projeto, inclusive na fase final de premiação nacional.





Os interessados deverão estar matriculados em escolas da rede pública de ensino de Campo Grande, cursando uma das séries do ensino médio. As inscrições devem ocorrer de até 23/08/2020. A ficha de inscrição, o regulamento e todos os documentos necessários para participar do projeto estão disponíveis neste link





A divulgação dos aprovados será realizada até o dia 27/08/2020, no site da Águas Guariroba, redes sociais e contato telefônico com os selecionados.









ASSECOM