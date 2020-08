Tecnologia deve ser usada de forma correta para aumentar suas vendas em tempos de crise

Aumentar suas vendas em tempos de crise não é uma tarefa tão simples, mas a tecnologia pode facilitar o processo e prevenir perdas em momentos assim. Veja no texto!

Para aumentar suas vendas em tempos de crise, é preciso lançar mão de várias soluções. Marketing on-line e off-line, busca direta de clientes mais.





Principalmente: é importante lançar mão da tecnologia no dia a dia do negócio. Se você investir nas soluções, nas ferramentas certas, pode conseguir não só recuperar suas perdas. Há casos de empresas que vendem até mais do que antes da crise.





Mas é importante destacar que, dificilmente, uma única solução vai dar conta do recado. Assim como você precisa de várias estratégias em tempos normais, precisa atacar em várias frentes quando a crise aparece.





E não estamos falando na crise de um único setor por causa de queda no mercado consumidor. Crises econômicas amplas também requerem mudanças. Muitas vezes, até mais do que o comum.





Como aumentar suas vendas em tempos de crise?





Durante a pandemia do coronavírus, por exemplo, sete em dez empresas sentiram diminuição da atividade.





Sem contar que 716.000 empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil, segundo o IBGE. Isso aconteceu por vários fatores, e não inovar, não investir na tecnologia, pode ter sido um deles.





Inclusive porque, há exemplos de empresas que investiram nas vendas on-line e vêm faturando. Se não mais do que antes, ao menos o suficiente para se manter.





Dito tudo isso, é hora de apresentarmos algumas soluções tecnológicas para aumentar suas vendas em tempos de crise em grandes crises, como durante a pandemia do coronavírus, e qualquer outra que as empresas enfrentarem.





Estratégias mobile para a empresa





Ter uma estratégia mobile significa principalmente investir em um site responsivo. Ou seja, um site que se adapte ao tamanho de qualquer tela de celular e tablets.





O consumidor hoje está muito presente no meio virtual por meio de smartphones. Para se ter uma ideia, 97% dos brasileiros acessam a Internet pelo smartphone.





Uma empresa que está on-line, mas não atende este público, acaba ficando para trás.





Lojas de roupa que não têm um site responsivo, por exemplo, podem ter as imagens de seus produtos distorcidas quando o usuário vai fazer a compra. Isso vai afetar o índice de finalização ou não da compra pelo consumidor.





Uso das redes sociais para divulgação e vendas





Ter presença nas redes sociais é algo essencial para as empresas hoje. Redes como Facebook, Instagram e Twitter são visitadas por milhões de pessoas todos os dias, tanto que o internauta brasileiro fica, em média, 150 minutos por dia nas mídias sociais.





Para aumentar suas vendas em tempos de crise, será preciso estar nesses espaços produzindo conteúdo de valor e também fazendo a venda de seus produtos e serviços.





O Instagram, por exemplo, conta com a função “Loja”. Com ela, enquanto navega pela rede social, o usuário pode acessar os produtos vendidos por sua empresa e fazer sua compra em alguns minutos.





Sem dúvida, usar das redes sociais é uma das opções tecnológicas mais importantes para qualquer negócio.





Utilize aplicativos para vendas





O mercado está cheios de aplicativos para venda. E como os usuários têm facilidade de acessá-los direto na tela do celular, isso pode promover e ajudar a aumentar suas vendas em tempos de crise.





Será preciso apenas encontrar um app em que caiba seu negócio. Os restaurantes e lanchonetes, por exemplo, podem se inscrever em aplicativos como iFood, Uber Eats etc.





Cada setor costuma ter aplicativos populares. E, se não encontrar um interessante, sua empresa mesmo pode desenvolver um app próprio. No mercado há empresas que oferecem exatamente este serviço de desenvolvimento.





Instale um chatbot no site





Um chatbot nada mais é do que um aplicativo que responde às demandas do usuário automaticamente por um chat. Ele elimina a necessidade de ter um atendente sempre à disposição on-line porque tem inteligência artificial.





Todas as visitas em um site são de potenciais clientes. Ao oferecer um chatbot, sua empresa vai conseguir responder o consumidor mais rapidamente. Assim, pode ter mais chances de realizar suas vendas.





Faça cotações on-line





Outra forma de aumentar suas vendas em tempos de crise é oferecer a possibilidade de cotações pela internet, seja de produtos ou de serviços.





Empresas que comercializam plano de saúde, por exemplo, já fazem isso. O usuário só vai precisar dizer o que deseja, informar alguns dados, e terá a facilidade de receber a cotação, eliminando a necessidade de ligar para a empresa, o consumidor tende a se sentir mais atraído a comprar.





Por exemplo, se está interessado em um convênio médico da Unimed, pode consultar a tabela de preços do plano de saúde Unimed 2020 e depois enviar seus dados para pedir uma cotação do plano, de forma online.





Pronto! Agora você já conhece algumas soluções simples para aumentar suas vendas em tempos de crise. Não se esqueça de estudar bem sua estratégia para ter os melhores resultados.





Por Jeniffer Elaina, do PlanodeSaude.net