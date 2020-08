Deputado Felipe Orro indica recapeamento da MS-339 em Bodoquena e manutenção nas margens da MS-080 em Rochedo

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicações, durante a sessão desta terça-feira (4) da Assembleia Legislativa, para que o governo do Estado proceda a manutenção em duas rodovias que ligam importantes cidades da região do Pantanal e Oeste. Em um dos documentos, Felipe solicitou o recapeamento no asfalto da Rodovia MS-339, trecho que interliga os municípios de Bodoquena/MS e Miranda/MS.





Conforme explica o deputado, o pedido reflete na reivindicação da população e motoristas que frequentemente utilizam esta importante rodovia de acesso. Para a realização do serviço, Felipe encaminhou a indicação ao governador Reinaldo Azambuja, ao Secretário de Infraestrutura e Vice-Governador, Murilo Zauith, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) Luís Roberto Martins de Araújo.





“O pedido para recapear a MS- 339 já vem sendo feito há tempos pela população de ambos municípios. Os motoristas estão inseguros e temem acidentes devido às más condições da rodovia, principal via de acesso entre Bodoquena e Miranda por onde escoam produções de diversos produtores da região e da fábrica de cimento instalada na região”, afirma o deputado.





MS-080





Felipe Orro também solicitou na Agesul a manutenção na MS-080, incluindo serviços de roçada e limpeza nas margens da rodovia no trecho entre Rochedo e Campo Grande. De acordo com reclamações da população local, a vegetação alta nas margens da rodovia atrapalha a visibilidade dos motoristas, o que potencializa o perigo de colisão de veículos com animais silvestres.





“Por não possuir acostamento, é de extrema importância que suas margens estejam limpas e livres de vegetação, como medida de segurança para aqueles que transitam diariamente por esta via de constante movimentação”, disse Felipe.





O pedido foi pontuado pelos vereadores Vital Alves dos Santos, Agnei Alves da Conceição e Antônia Francisca Borges de Carvalho Barbosa, da Câmara Municipal de Rochedo.





ASSECOM