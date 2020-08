Sexta-feira amanheceu com garoa e céu carregado em Campo Grande

As menores temperaturas mínimas são sentidas em Dourados e Sete quedas, que registram 5°C

Temperaturas caem ainda mais em MS e sensação chega a 4°C em Campo Grande

Acompanhado de chuva e céu nublado, o frio chegou a todas as regiões de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (21). Em Campo Grande, quem saiu de casa logo cedo precisou dar um jeito de driblar o frio para se esquentar. Com céu escuro, garoa e vento, a temperatura de 7°C ficou com sensação térmica de 4°C, média que há muito tempo não era sentida pelos campo-grandenses.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima),na Capital a temperatura máxima será de 15°C registro de chuva e garoa durante todo o dia.





As menores temperaturas mínimas são sentidas em Dourados e Sete quedas, que registram 5°C. Nas duas cidades o céu fica fechado com chuvas isoladas e a máxima também não passa dos 15°C.





Corumbá, Chapadão do Sul e Água Clara também sentiram o calor ir embora e amanheceram com frio de 12°C. Em Jardim e Porto Murtinho os termômetros marcam 6°C. Em todas as cidades o céu fica fechado com sensação térmica ainda menor, anunciando chegada do fim de semana mais frio do ano em Mato Grosso do Sul.





Por causa da mudança climática a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil recomenda cuidados redobrados para evitar aumento de doenças respiratórias e de hipotermia.





No sábado (22) as chuvas diminuem gradativamente e a massa de ar polar se intensifica, favorecendo a formação de geada, especialmente nos municípios da região centro-sul.





Por Clayton Neves