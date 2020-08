Morre na Santa Casa mais uma vítima de feminicídio; autor está preso

Namorado a esfaqueou várias vezes

Maura da Silva Lima, 46 anos, morreu na Santa Casa nesta noite (20), após passar uma semana internada em estado grave. Ela é mais uma vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul e o autor é o namorado, que foi preso no dia do crime em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande.





Naquele dia, a mulher estava em casa, deitada na varanda, quando o namorado de 43 anos chegou armado com a faca. Assim, ele deu vários golpes na vítima, que foi atingida no abdômen, pernas e costas e ficou em estado grave.





Ainda no local estava um amigo da vítima, que fugiu com medo do autor. Após os fatos a polícia foi acionada e o homem preso em flagrante, encaminhado para a delegacia. Assim, ele confessou e a arma do crime foi apreendida.





Já a vítima foi transferida para a Santa Casa em vaga zero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois. Com isso, o autor passa a responder pelo feminicídio.





Por: Renata Portela