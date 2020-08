Semana inicia com estiagem mas há previsão de chuva para sexta-feira, segundo Cemtec

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 20% a 50% ao longo do dia





Campo Grande amanheceu com temperatura amena e previsão para Mato Grosso do Sul é de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva nesta segunda-feira (10) em MS, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos).





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 20% a 50% ao longo do dia. Há previsão de vento fraco a moderado em todas as regiões. O dia será quente no Estado com temperatura máxima de 37ºC.





Em Paranaíba, a máxima será de 31ºC, em Sete Quedas, Chapadão do Sul e Três Lagoas 33ºC, em Campo Grande e Jardim 34ºC, em Miranda 35ºC, em Aquidauana e Porto Murtinho 36ºC, em Corumbá e Coxim 37ºC.





Em razão de um atmosfera com circulação de bloqueio estabelecida, não serão observadas mudanças significativas nas condições do tempo em Mato Grosso do Sul. Na Capital, já são 27 dias de estiagem e a previsão é de chuva fraca apenas para a próxima sexta-feira (14).





Por Viviane Oliveira