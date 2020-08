Sanesul apresenta modelo de negócio da PPP nesta terça-feira, 11

Em sessão virtual, Proposta de Parceria Público-Privada/PPP de esgotamento sanitário de MS será apresentada

Em sessão virtual na tarde desta terça-feira, (11), a partir das 15h (horário de Brasília), o governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Sanesul fazem uma apresentação sobre as normas e procedimentos aos interessados em participar do processo licitatório da Parceria Público-Privada/PPP do esgotamento sanitário, previsto para setembro/2020 pela Bolsa de Valores de São Paulo.





O edital de concorrência e seus anexos estão disponíveis no site www.sanesul.ms.gov.br/licitacao/concorrencia





No RoadShow Virtual da PPP que começa pontualmente às 15 horas , o Governador Reinaldo Azambuja abre o evento onde apresenta as potencialidades do Estado de Mato Grosso do Sul para as Empresas, Consórcios e Companhias interessadas em participar do certame.





Em seguida, o Diretor Presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. fala sobre o modelo de negócio proposto pela Sanesul com o intuito de buscar o parceiro para realizar a universalização do esgotamento sanitário no Estado de Mato Grosso do Sul.





O RoadShow será realizado pela TV B3 em sessão “ao vivo” no endereço virtual www.tvb3.com.br e contará com a participação da representante do PNUD/ONU no Brasil – Sra. Katyna Argueta, da Secretária Especial do Escritório de Parcerias Estratégicas – Sra. Eliane Detoni e também dos representantes da EY Consultoria – Sr. Gustavo Gusmão e do representante da B3 – Sr. Guilherme Peixoto.





A apresentação será aberta ao público mediante credenciamento para acesso ao site da B3, a ser realizado no seguinte endereço: www.tvb3.com.br





Os participantes credenciados poderão encaminhar seus questionamentos manifestações, dúvidas e/ou comentários durante o evento por meio de um campo específico que será disponibilizado no site do evento.





ACOM/SANESUL