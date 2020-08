SAC da Santa Casa precisa voltar a funcionar, questiona deputado Cabo Almi

Em ato de solidariedade de cunho humanitário, o deputado Cabo Almi(PT) encaminhou solicitação ao presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier, para que seja viabilizado o retorno do SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor daquela unidade de saúde, que segundo consta, está desativado ou funcionando parcialmente.





Em sua fala na sessão de hoje (25) do plenário virtual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Cabo Almi disse que com o funcionamento do SAC da Santa Casa, as pessoas aflitas podem ser socorridas e acolhidas com informações sobre os enfermos que estão sendo atendidos e, também pelo serviço social, que ameniza a dor dos que tem familiares ou amigos lá internados.





Através do requerimento formal, o parlamentar justifica desta forma: “Este parlamentar tem recebido demandas da população e de pacientes que comunicam que o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC da Santa Casa, não está em funcionamento ou vem apresentando parcial funcionamento. Por conta disso, familiares e pacientes (muitos vindos do interior de nosso Estado) deixam de receber orientações e informações adequadas, até mesmo a respeito da condição de saúde do paciente ou noutros casos do óbito. Faço a presente indicação para requerer avaliação do serviço em comento e que o mesmo tenha seu pleno funcionamento assegurado”.





