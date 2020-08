Deputado Barbosinha pede suspensão ou prorrogação da validade de concurso da Agepen

O deputado Barbosinha (DEM-MS) solicitou ao Governo do Estado a suspensão ou prorrogação do prazo de validade do concurso público da Agência Estadual do Sistema Penitenciário – Agepen. O parlamentar encaminhou a solicitação ao governador Reinaldo Azambuja.





Em sua justificativa, o deputado reforça que os efeitos da pandemia do coronavírus tem trazido inúmeros prejuízos aos processos de concursos públicos, entretanto, os prazos de validade não são suspensos automaticamente.





O deputado lembra que “com a aprovação do PLC 0039/2020 o Estado ficará impedido de contratar novos servidores e realizar concursos públicos até 31 de dezembro de 2021, com exceção dos concursos que já estão em andamento, motivo pelo qual é imperiosa a suspensão ou prorrogação desse certame”, enfatiza.





Essa não é a primeira intervenção do deputado Barbosinha em favor dos aprovados. Em julho o deputado comemorou a convocação de 253 novos agentes penitenciários, solicitada ao Governo em reuniões com o secretário Eduardo Riedel e representantes da categoria. “É de cunho público e notório que o efetivo da Agepen é deficitário, longe do ideal necessário para a garantia da ordem e da segurança pública”, finaliza o deputado que aguarda decisão favorável do Executivo Estadual.





Por: Luciana Bomfim