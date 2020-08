Sábado será de calor de 37ºC e baixa umidade relativa do ar em todo o Estado

Em razão de uma atmosfera com circulação de bloqueio estabelecida, não haverá mudanças significativas nas condições do tempo





O dia em Campo Grande amanheceu com temperatura amena e previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado em todas as regiões. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 20% a 60%. Há possibilidade também de vento variando de fraco a moderado em todas as cidades (de 19 km/h a 51/km/h).





O dia será quente no Estado com temperaturas máximas de 37ºC. Em Chapadão do Sul e Paranaíba, as máximas serão de 30ºC, em Três Lagoas, Sete Quedas, Dourados e Ivinhema 31ºC, em Campo Grande 32ºC, em Miranda 33ºC, em Coxim 34ºC, em Aquidauana 35ºC, em Corumbá 36ºC e em Porto Murtinho 37ºC.





Em razão de uma atmosfera com circulação de bloqueio estabelecida, não haverá mudanças significativas nas condições do tempo para os próximos dias. Há previsão de chuva apenas para a segunda quinzena deste mês. A partir do dia 14 de agosto as condições de tempo começarão a mudar com formação de áreas de instabilidades com potencial para chuva nas regiões pantaneira (Corumbá), sudoeste (Dourados), sul (Ponta Porã) e central (Campo Grande).





O acumulado de chuva esperado varia entre 2,5 a 25 mm (milímetros), com maior concentração localizada nos municípios da região sul do Estado (Coronel Sapucaia, Eldorado, Fátima do Sul, Rio Brilhante). Não há previsão de chuva para regiões norte (Sonora) e bolsão (Três Lagoas) neste período.





Por Viviane Oliveira