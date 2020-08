HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (8)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender da influência dos astros, você pode contar com um sábado animado, empolgante e com fartos momentos de alegria e descontração. A Lua reina em seu signo e garante ainda mais energia, determinação e impetuosidade para você, enquanto Sol e Mercúrio seguem o rolê em seu paraíso astral e prometem doses generosas de criatividade, charme e sorte. No trabalho, seu entusiasmo e alto-astral vão contagiar os colegas e farão tudo parecer mais fácil. Você contará com a sorte em todos os setores, inclusive para ganhar dinheiro: faça uma fezinha e bora participar dos sorteios que pipocam no Instagram. Mas é na paixão que as coisas ficarão ainda mais quentes. Você vai esbanjar charme e simpatia, o que deixará muita gente aos seus pés. Pode até ficar difícil escolher: converse para conhecer melhor o alvo. No romance, fase repleta de carinho, romantismo, diálogo e sedução. Namore muito!





Touro - 21/04 a 20/05





Conforto e sossego serão as palavras de ordem para o seu signo neste sábado. Credo, que delícia, hein?! Sol e Mercúrio deixarão você mais caseira e ligada à família, enquanto a Lua na Casa 12 vai incentivá-la a se isolar um pouco da agitação do dia a dia. O astral é perfeito sem defeitos para se recolher no seu cantinho favorito, descansar, relaxar e repor as energias. Vale assistir aquela série que você tanto ama e degustar uma comidinha delícia, daquelas que trazem conforto para o estômago e para a alma. Para quem vai trabalhar a dica é agir sozinhx, bem quietx o seu canto. Ainda que os astros estejam em perfeita harmonia, a Lua alerta para proteger seus segredos e não confiar demais em ninguém, assim você evita fazer papel de trouxa. Quem está livre pode se envolver num namoro secreto ou com uma pessoa bem misteriosa. Ou talvez ainda pense em um ex e prefira dar um tempo sozinha para se recuperar da decepção. Quem já tem par, vai querer toda a privacidade do seu ninho de amor. Renda-se aos desejos e às suas fantasias.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, meu cristalzinho, a Lua brilha em sua Casa 11 e estimula as parcerias e associações. Isso significa que o dia será maravigold para trabalhar em equipe e buscar o apoio de quem confia para colocar seus projetos em prática. Valorize a troca de ideias, pois isso vai estimular a criatividade e pode render soluções incríveis para o seu futuro. Se você está de folga, faça contato com os amigos e programe encontros - mesmo que virtuais - para colocar o papo em dia. Vários astros vão realçar a sua simpatia, sinal de muita popularidade nas paqueras e na vida social. Aproveite para conhecer gente nova e trocar likes. Isso pode ampliar seu círculo de amizades e proporcionar boas paqueras para quem está livre. Na vida a dois, o clima é de companheirismo e muito diálogo. Aproveite para conversar bastante com a pessoa amada e fazer novos planos para o futuro do casal.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! É que hoje, pleno sabadão, o dia deve ser muito produtivo para você no trabalho. A Lua na Casa 10 reforça o seu desejo de mostrar serviço, conquistar o reconhecimento dos chefes e batalhar por uma vida melhor. Você não vai querer nada menos do que o sucesso - e errado não tá, né? Então, explore seus talentos e mostre o seu potencial. Com isso, os humilhados podem ser exaltados e pode rolar uma boa oportunidade de conseguir uma promoção e um aumento. Ou, no mínimo, vai aumentar seus ganhos com o que já faz. Lua em trígono com Sol e Mercúrio também indicam boas chances de realizar um grande sonho de consumo e isso deve encher seu coração de alegria. Separe uma graninha para investir no seu visual, pois você vai querer se sentir lindx e poderosx. Na paquera, vai escolher a dedo seu alvo e deixará muito claro o que quer. Para quem já tem um mozão, os astros prometem proteção no romance. Aproveite a boa fase para valorizar quem está ao seu lado.





Leão - 22/07 a 22/08





O céu dá sinal verde para você viajar e visitar quem mora longe, mas o coronga tá te esperando logo ali na esquina, então, melhor não pagar de doida e tomar todas as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, caprichar no álcool em gel e manter distância caso decida matar a saudade de quem quer bem. Se achar mais prudente ficar em casa, experimente pelo menos fazer contato com alguém querido pelo telefone, pelo zap ou mesmo por chamada de vídeo para estreitar os laços e matar um pouco da saudade. No trabalho, você vai mostrar mais interesse e vontade de progredir. Sol e Marte em seu signo vão realçar o seu brilho e sua determinação. Mostre seus talentos, faça cursos e aprenda tudo que puder. Mas atenta: a Lua na Casa da Espiritualidade pede uma pausa na rotina para cultivar a sua fé -eu sei que muita gente não está participando de celebrações e rituais por conta do coronga, mas isso não é desculpa para não fazer suas preces e orações em casa mesmo. Deus tá vendo! No amor, quanto mais autenticidade e naturalidade tiver, mais fácil será atrair um crush que realmente combine com seu estilo de vida. Namoro a distância recebe bons estímulos. Na vida a dois, valorize o diálogo. Você vai descobrir ainda mais afinidades com a pessoa amada. Experimente sair um pouco da rotina com seu bem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, é real oficial: a Lua brilha na sua Casa das Transformações e desperta um desejo enoooorme de mudar a vibe de tudo ao seu redor. Você pode querer trocar completamente a decoração de casa e do trabalho ou ainda dar uma repaginada completa no próprio visual. Amadah, isso que é animação, hein? Nossa fada sensata facilita o desapego, então, é um ótimo dia para incorporar a Marie Kondo, mexer em seus guardados e descartar todas as coisas que estão amontoadas num canto e você não usa mais. Sabe aquela 'brusinha' que está há anos sem ver a cor do sol, então, ela deve ter a chance de ser feliz em outro guarda-roupa! Pode encontrar, ainda, soluções definitivas para problemas ou preocupações que andam atormentando seu coração. Amém que fala? No amor, sua sensualidade está acentuada, sinal de sucesso absoluto nas paqueras e na vida a dois. Vai ser difícil resistir à tentação de uma atração proibida ou secreta, só tome cuidado para não ter de buscar sua dignidade no lixo depois. Com os desejos à flor da pele e farta doses de inspiração, conte suas fantasias ao par e realize cada uma delas! Credo, que delícia!





Libra - 23/09 a 22/10





Pop que fala, né? Pois é, Libra, váááários astros vão dar aquele up maroto em sua popularidade e geral vai querer a sua companhia neste sábado. Com a Lua de rolê em sua Casa das Parcerias e em harmonia com Mercúrio e Sol na Casa das Amizades, vai ser fácil se relacionar com as pessoas. No trabalho, feche na parceria com os colegas para atingir as metas do dia. Na vida social, aproveite todo o poder das redes sociais para fazer novos contativos, conhecer gente nova e ampliar seu círculo de amigos. Tanto sucesso e brilho pessoal podem facilitar também as paqueras. Há grande chance, inclusive, se transformar uma amizade em romance, com todo o apoio do céu. Nunca critiquei! Para quem já achou a sua alma gêmea, a fase promete doses extras de união, romantismo e companheirismo. Você e seu bem serão parceiros, sem que um tire a liberdade do outro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sabadou e você pode contar com um dia muito produtivo no trabalho. Além de realçar seu lado mais ambicioso, os astros darão disposição em dobro para você cumprir seu serviço, concluir as tarefas e ganhar o reconhecimento dos chefes. Eu ouvi um amém? Para completar, nada será mais prazeroso do que a sensação de dever cumprido. A fada sensata Lua reina em sua Casa da Saúde e também indica que é um bom dia para cuidar do seu corpo e bem-estar. Com a vaidade no auge e iluminada pelo Sol, você vai querer colecionar likes nas suas selfies e cuidar do visual vai contribuir muito para atingir este objetivo. Nas paqueras, os astros garantem sucesso absoluto e você estará de olho nos crushs mais cobiçados. Errado não tá, né? Aliás, hoje é possível, inclusive, que você se surpreenda com a declaração de amor de colega ou de pessoa influente. Na união, você e seu amor podem tomar decisões importantes juntos: planejem o futuro a dois.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, hoje o sabadão é perfeito sem defeitos para curtir as coisas boas e divertidas da vida. Se você está de folga, vai dar aquela surtadinha porque tá morrendo de vontade de dar um rolê e encontrar pessoas queridas - mas atenta: o coronga tá por aí e é melhor não se arriscar à toa. Em vez disso, coloque a cabeça para funcionar e pense em programas virtuais com as pessoas que você quer bem: vale um happy hour pelo Zoom, um bate-papo com migxs por vídeo pelo zap e até o bom e velho telefonema. Notícia de quem está longe fará superbem ao seu coração. Quem tem trabalho ou compromissos para cumprir fará isso com alegria e entusiasmo. Seu bom humor será contagiante e fará tudo parecer mais fácil. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com mais força. A Lua no seu paraíso astral deixa seu charme irresistível e anuncia boas surpresas na paquera. Há chance de conhecer alguém e se identificar tanto com o crush que pode até iniciar um namoro. É pra glorificar de pé, hein? Romance a distância ou com uma pessoa estrangeira também recebe bons estímulos. A dois, só carinho e romantismo. Saiam da rotina!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, hoje a Lua está de rolê por sua Casa 4, isso significa que assuntos de casa e família terão prioridade para você. Pode sentir uma vontade maior de cuidar do seu cantinho, arrumar as suas coisas e deixar seu lar ainda mais bonito e aconchegante. Sol e Mercúrio na Casa do Desapego incentivarão você a dar uma geral nos armários e separar tudo que só ocupa espaço mas não lhe serve mais. Mas bote a mão na consciência, minha filha: se a roupa está lá parada há um tempão, é hora de ser útil para outra pessoa, porque você não vai mais usá-la MESMO! Não adianta se enganar! Desapegue e doe. A dica também vale para o trabalho: organize seus guardados. No amor, 1uem está livre poderá contar com uma mãozinha de alguém da família numa conquista - não fazem mais do que a obrigadação. Com Sol e Lua na sua Casa da Sensualidade, vai ser fácil atrair e envolver quem deseja. Se você já tem seu par, o astral será perfeito para um programa caseiro ou mais íntimo. O clima vai esquentar no sexo e você vai esbanjar criatividade! Credo, que delícia!





Aquário - 21/01 a 19/02





Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser hoje. É pra glorificar de pé, hein?! No trabalho, terá muita habilidade para dialogar e defender as suas ideias. A fada sensata Lua brilha toda formosa em sua Casa 3 e realça sua criatividade. Com isso, você pode surpreender com sugestões rápidas para realizar as tarefas. Também terá muito sucesso em vendas, acordos e parcerias. Amém que fala, né? Para se sair ainda melhor, valorize a cooperação e a troca de ideias com os colegas. Os astros também favorecem sua vida social. Será um prazer colocar o papo em dia com as pessoas queridas, mesmo que seja de maneira virtual, por zap ou videoconferência. Na paquera, puxe conversa com o crush e dê aquela stalkeada marota para conhecer melhor o alvo. Para quem já tem um crush eleito, pode pintar uma declaração de amor, um pedido de namoro ou até de casamento. Para quem já tem um mozão para chamar de seu, o Sol na Casa 7 ilumina a vida dois e garante ainda mais união com seu bem. A relação conta ainda com o apoio da Lua e de Mercúrio, que estimulam o diálogo e indicam ótima sintonia a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, a Lua é fada sensata sim ou com certeza? Com certeza, meus consagrados, especialmente neste sabadão, que ela brilha em sua Casa 2 e indica uma boa fase para você ganhar dinheiro e realizar seus sonhos de consumo. Amém que fala? Mas não espere a grana cair do céu, pois Sol e Mercúrio na Casa do Trabalho avisam que a recompensa virá do seu esforço. Então, se você quer faturar, arregace as mangas e mãos à obra. Vale até aceitar um serviço extra para engordar o orçamento. Esta também é uma ótima fase para investir na sua saúde. Pense em atividades físicas que gosta de fazer, pois assim a prática deve ser mais prazerosa e soar menos como obrigação. Outra opção interessante é recorrer a um profissional de nutrição para orientar melhor a sua alimentação. Com isso, você deve deixar de ser uma pessoa fitness assintomática rapidinho. Sua alergia à comida - aquela que te deixa mais inchadx toda vez que você come - também deve passar. No amor, você vai sentir uma vontade maior de se aquietar na segurança de um namoro sério. Colegas e pessoas conhecidas terão mais chance de ganhar seu coração. Na união, você e seu bem podem conversar e tomar decisões importantes. Mostre o quanto valorize o seu par.





Por João Bidu