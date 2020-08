Sábado amanhece gelada em Campo Grande e previsão é de frio até a próxima terça-feira

Na Capital, a expectativa para o decorrer do dia é de céu com poucas nuvens no período da tarde com máxima de 21ºC





Campo Grande amanheceu fria com os termômetros marcando 6ºC, mas com sensação térmica de 4ºC, neste sábado (22). A previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado em todas as regiões do Estado. A massa de ar frio de origem polar se intensifica deixando as temperaturas baixas e com possibilidade de geada no sul de MS. As temperaturas no Estado ficarão na casa dos 27ºC no decorrer do dia.





Na Capital, a expectativa para o decorrer do dia é de céu com poucas nuvens no período da tarde, vento moderado, temperatura máxima de 21ºC e umidade relativa do ar entre 90% a 40%. Em Sete Quedas, a mínima não vai passar dos 17ºC, em Corumbá 18ºC, em Dourados e Ivinhema 19ºC, em Bataguassu, Miranda, Jardim e Porto Murtinho 20ºC, em Aquidauana, Água Clara e Chapadão do Sul 23ºC, em Três Lagoas 24ºC, em Coxim e Sonora 27ºC.





A umidade relativa do ar ficará alta em grande parte dos municípios. Nas regiões norte (Sonora) e Nordeste (Chapadão do Sul), os índices serão baixos em relação às demais áreas com variação estimada entre 40% a 95% ao longo do dia. Há previsão ainda de vento fraco em todas as cidades de MS.





Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), as áreas de instabilidades reduzem a partir deste sábado (22) com a intensificação da massa de ar polar em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de geada nos municípios do sul do Estado(Dourados, Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Rio Brilhante).





O frio deve continuar atuar até a próxima terça-feira (25), porém a partir de quarta-feira (26) as temperaturas começam a se elevar com previsão de tempo firme com céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.





Por Viviane Oliveira