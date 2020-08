HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (22)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, Áries! A Lua tá toda pistola e vai se estranhar com alguns planetas hoje e isso pode causar tensões no seus relacionamentos. Ela faz quadratura com Vênus na sua Casa 4, o que indica tretas em família. A tendência será ainda maior para quem trabalha com parentes ou tem uma sociedade com eles.Tá amarrado, hein? Procure dialogar e achar um meio-termo entre o que você e eles querem e tente não chutar o balde para não ter que ir buscar depois. Outra quadratura será com Júpiter, que aconselha você a não pagar de doida e bater de frente com chefes ou autoridades, pois isso pode dar ruim pro seu lado. A boa notícia é que o Sol entra na sua Casa do Trabalho e dará disposição extra para investir na sua profissão. Se quer conquistar seu espaço, faça isso com atitudes, não com discussões. No amor, pode se envolver com alguém do trabalho e isso vai exigir ajustes. No romance, respeite as diferenças para não brigar.





Touro - 21/04 a 20/05





Sabadou, mas o dia não vai ser perfeito sem defeitos, não, meus consagrados. Problema de saúde ou no trabalho devem tumultuar um pouco o seu sábado. No emprego, você pode ter dificuldade para aprender algo novo ou pode se envolver em fofocas e mal-entendidos. Na saúde, o céu aconselha a não fazer automedicação. Se algo incomoda, busque a avaliação de um especialista e siga à risca o tratamento passado pelo médico. Júpiter e Plutão retrógrados e tensos na Casa 9 também avisam que pode ter contratempos em uma viagem, ainda que tenha planejado tudo direitinho. Mas não chora, não, coleguinha, porque tudo deve melhorar à tarde, quando o Sol entra no seu paraíso astral e ilumina tudo ao seu redor. Aguarde novidades emocionantes no campo sentimental. Seu charme vai reinar absoluto e você só ficará sem um crush se quiser. Na união, a fase é de muito carinho, romantismo e seducência.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, a Lua brilha toda serelepe na sua Casa 5 e aumenta o desejo de se divertir e curtir as coisas boas e prazerosas da vida. Mas ela tá um pouco pistola hoje e vai tretar com Vênus, Júpiter e Plutão, o que pode comprometer um bocado as suas finanças. Há risco de ceder à tentação do consumo, exagerar nos gastos e se arrepender mais tarde. Por isso, evite gastar demais com supérfluos e controle melhor as finanças se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo depois. O Sol ilumina a Casa 4 e anuncia uma nova e estimulante fase em família. Também indica um período perfeito sem defeitos para cuidar da casa e deixar seu lar ainda mais bonito e aconchegante. Nas paqueras, seu charme vai atrair como ímã, mas veja lá com quem vai se envolver para não se apaixonar por um embuste e ter aborrecimentos no futuro. O romance terá doses extras de sedução e romantismo. Vênus na Casa 2 só recomenda cautela com o ciúme: não seja tão exigente com seu amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Misericórdia, Câncer! Seu sábado pode ser tenso em casa e se você tem uma sociedade ou negócios com parentes, isso deve ser ainda mais complicado. A Lua tá toda pistola na sua Casa 4 e faz quadratura com vários planetas. Isso significa que você precisará ser firme para tretar e sair chorando. A dica é tentar resolver os conflitos usando mais a razão do que o coração e fazer de tudo para não passar nervoso parcelado em 24 vezes no crédito. Ainda bem que o Sol ingressará na sua Casa 3, facilitando bastante o diálogo. Em vez de se fechar, se aborrecer ou simplesmente discutir, chame os parentes para uma conversa prática e madura e resolva as coisas de modo que fique bom para todas as partes. Se cada um ceder um pouco, vai ser mais fácil. O Sol também estimula as paqueras e os bate-papos. No romance, converse mais com o par e não deixe a família interferir demais na relação.

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, sabe porque a gente tem dois ouvidos e uma boca? Se você respondeu que é para ouvir mais e falar menos acertou! E é por essa reflexão que você deve guiar seu sabadão! Os astros avisam que se não medir as palavras, é grande o risco de se envolver em fofocas, intrigas, mal-entendidos e terminar o dia buscando sua dignidade no lixo. Tá amarrado, hein?! Tudo isso porque Júpiter e Plutão estão retrógrados na sua Casa 6. Os astros avisam que o risco de dar ruim é ainda maior no trabalho, por isso, aposte na discrição. Não é um bom dia para emitir opiniões nem participar de discussões. Se não tiver escolha, certifique-se que todos vão entender corretamente o que quer dizer. Em compensação, o Sol entra na sua Casa das Finanças e envia ótimas vibes para o seu bolso. Vigie as oportunidades de aumentar seus ganhos. No amor, você vai saber direitinho o que quer e só vai investir na conquista se sentir que o lance realmente tem futuro. Na união, melhore o diálogo e controle a sua possessividade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você pode enfrentar um momento de altos e baixos nas finanças. Em um minuto pode ganhar dinheiro num golpe de sorte para, no outro, perder tudo com bobagens. A Lua na sua Casa 2 forma quadratura com outros astros e o melhor que você tem a fazer é controlar os gastos com pulso firme e não pagar de doida. Evite, inclusive, fechar negócios ou empréstimos com amigos, pois é grande o risco de se arrepender e fazer papel de trouxa. O Sol em Virgem renova a sua vitalidade e o seu jeito prático de ver a vida. Explore isso para identificar problemas e ficar longe deles. Na paquera, será mais fácil mostrar o seu valor e atrair alguém que combine com você. Clima instável no romance: reforce o companheirismo, sem sufocar quem ama com cobranças e exigências. O amor é respeito mútuo: aceite a pessoa amada exatamente como ela é.





Libra - 23/09 a 22/10





O astral está tenso e é provável que nem tudo saia como você planejou hoje. Aceita que dói menos, meu cristalzinho. Isso porque a Lua faz quadratura com Vênus e indica frustrações em algum projeto. Além disso, ela também alerta que você deve ter cautela para não pagar de doida e bater de frente com os chefes no trabalho. O convívio com parentes também vai exigir calma e jogo de cintura. Cuidado para não enxergar um problema maior do que ele realmente é, pois isso só vai aumentar a confusão. Talvez seja melhor ouvir mais e falar menos hoje. Abra seu coração e ouça o que os outros têm a dizer. Depois, recolha-se no seu cantinho preferido e reflita sobre tudo antes de tomar qualquer atitude ou decisão. No amor, o Sol na Casa 12 indica atração por pessoas misteriosas ou que já são comprometidas. Avalie se é melhor passar vontade agora ou passar nervoso depois. Para quem já tem um mozão, compartilhe suas preocupações, mas não permita que problemas de fora interfiram na relação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Eita, Escorpião! Hoje pode ser difícil focar no trabalho, viu, minha filha? Tudo por culpa da Lua, que não te traiu igual traiu a Joelma do Calypso, mas está de rolê por sua Casa 12 e em quadratura com outros astros pode tirar a sua concentração no trabalho. Você pode precisar de mais sossego e silêncio para dar conta das tarefas. Cuidado com distrações e, sobretudo, com fofocas. Evite se envolver em conversas delicadas e não acredite em tudo que os outros vão dizer: pode ser só boato e você pode fazer papel de trouxa. O Sol na Casa 11 indica que vai precisar de mais liberdade para cuidar dos seus interesses, então, prefira agir por conta hoje. Pode até contar com o apoio dos amigos, desde que não dependa deles para nada. Amigos vão querer a sua companhia, mas aposte na discrição e não comente sobre a sua vida amorosa com ninguém. A discrição é a alma do negócio e hoje, quanto mais segredo fizer, melhor. A união pede mais companheirismo e confiança. Melhore o diálogo e esclareça qualquer dúvida que surgir.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você pode enfrentar alguns desafios no convívio com amigos e colegas hoje. A Lua está na Casa das Amizades, mas em atrito com outros planetas, o que pode causar desentendimentos, decepções e até rompimentos. Ainda mais se misturar dinheiro com amizade. Tá repreendido! Evite fechar negócios ou empréstimos com alguém da turma, pois pode sair no prejuízo, fazer papel de trouxa e ainda perder um amigo. Hoje o Sol atingirá o ponto mais alto do seu Horóscopo e você vai sentir ainda mais vontade de vencer. O astro inspira suas ambições e renova a sua disposição para lutar pelo que quer. É o início de uma fase muito promissora para sua carreira: invista no seu sucesso. No amor, pode sentir forte atração por alguém da turma ou do trabalho. Se já tem par, você e seu mozão terão que ajustar alguns planos, mas respeite as diferenças e lutem juntos por um desejo em comum.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, hoje você está beeem ambiciosx e precisará equilibrar isso para não bater de frente com chefes e colegas ao defender os seus interesses. A Lua na Casa 10 incentiva você a lutar com toda garra pelo que quer, mas em conflito com Vênus e Júpiter, alerta que você não deve impor as suas vontades. É importante achar um meio-termo entre o que você quer e o que os outros esperam. Todos terão que ceder um pouquinho se quiserem chegar a algum lugar sem tretas. O Sol na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro e aumenta a vontade de viajar, mas atenta: o coronga está por aí e talvez seja melhor ficar no seu canto. Se quiser matar a saudade de quem mora longe, melhor recorrer às tecnologia. Faz uma chamada no zap, minha filha! Sair da rotina também pode estimular as paqueras. No romance, atitudes autoritárias, suas ou do par, podem causar uma séria crise. Os dois precisam ceder.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, meu cristalzinho, hoje a Lua tá toda pistola na sua Casa 9 e alerta que você pode ter imprevistos no trabalho ou em uma viagem. Se for viajar, evite deixar para a última hora. No emprego, pode ter dificuldade para se concentrar ou aprender uma nova função. Mantenha a calma para vencer os obstáculos e controle o estresse para não prejudicar a sua saúde. Se as coisas estiverem saindo do controle, repita o mantra: inspira, respira e não pira! O Sol na na Casa das Transformações avisa que as mudanças serão para melhor, ainda que assustem. Mas será preciso manter a fé e ser flexível para se adaptar a qualquer nova situação. Boa época para investir numa mudança de hábitos, abandonar um vício e até mudar o visual. Nos assuntos do coração, você vai querer segurança. Vai esbanjar sensualidade e deve atrair como ímã. Sucesso garantido nas conquistas e no romance. A intimidade recebe novos estímulos: renda-se aos desejos.





Peixes - 20/02 a 20/03





O sábado começa tenso e você pode ter algumas decepções ao longo do dia, especialmente com filhos e amigos mais chegados. Se isso acontecer, aceita que dói menos, afinal, decepções fazem parte da vida, então, tente não ficar remoendo isso. Procure resolver os problemas de modo racional e se não puder mudar os fatos, procure aceitá-los e adaptar-se a eles da melhor maneira possível. A boa notícia é que o Sol chega hoje à sua Casa 7, trazendo novos estímulos aos seus relacionamentos em geral. Nos assuntos afetivos, a Lua na Casa 8 acentua a sua sensualidade e ajuda você a seduzir quem quiser. Só que o seu coração vai querer um amor verdadeiro e promissor e dificilmente vai se contentar com uma aventura passageira. Busque pela sua alma gêmea. E se já achou, é hora de demonstrar todo seu carinho e amor. Fortaleça a união.





Por João Bidu