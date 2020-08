Quinta-feira será mais um dia de umidade baixa e céu claro com poucas nuvens

Os próximo dias serão com grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas no mesmo dia)





A quinta-feira será de céu claro com poucas nuvens e sem expectativa de chuva tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Campo Grande. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 20% a 75% com picos mínimos abaixo dos 15% ao longo do dia.





Há previsão ainda de vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. O dia será quente em MS com temperatura máxima na casa dos 36ºC. Em Dourados, Ivinhema e Sete Quedas, as máximas serão de 31ºC, em Campo Grande 32ºC, em Miranda 33ºC, Coxim e Aquidauana 34ºC, Sonora e Corumbá 35ºC e Porto Murtinho 36ºC.





Os próximo dias serão com grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas no mesmo dia) e umidade relativa do ar bem abaixo do recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que é de 60%.





Os problemas decorrentes da baixa umidade do ar são: complicações alérgicas e respiratórias, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, aumento de incêndios em vegetação. Para enfrentar o tempo seco, os cuidados incluem aumento na ingestão de água e umidificação de ambientes com aparelhos ou toalhas molhadas.





Por Viviane Oliveira