HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, quintou com Q, de quase sexta. Mas atenta, porque hoje o dia pede cautela, sossego e discrição. Lua e Netuno retrógrado na Casa 12 do seu Horóscopo indicam que alguém pode querer passá-la para trás, por isso, todo cuidado é pouco agora. Evite depender dos colegas no trabalho e não comente seus sonhos ou projetos com ninguém. Hoje o melhor a fazer é cuidar das suas tarefas quieta no seu canto e comer pelas beiradas para evitar as energias ruins de gente falsiane e dissimulada. Invista nas suas metas mais ambiciosas, mas sem revelar as suas intenções. Nos assuntos do coração, talvez queira manter um romance às escondidas, ainda mais se for com alguém influente ou do trabalho. Também há chance de se envolver com alguém que já é comprometido: cuidado para não se machucar. A união pede mais confiança e cumplicidade. Respeite as diferenças e valorize os objetivos em comum com seu amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Amigos e colegas terão papel de destaque na sua vida hoje e você pode ajudar ou se receber ajuda de alguém deles em um projeto importante. A Lua na Casa 11 e em sextil com Júpiter promove as parcerias e garante mais harmonia entre as pessoas, mesmo aquelas que têm ideologias diferentes. O segredo será respeitar a individualidade uns dos outros e somar forças pelos objetivos em comum. Nos assuntos do coração, aproveite para conhecer gente nova, mesmo que seja por meio das redes sociais. Pode dar match e encontrar um crush magia, que vai se encaixar direitinho nas suas expectativas. Netuno retrógrado só recomenda cuidado para não confundir amizade com paixão ou para não se apegar exageradamente a quem acabou de conhecer. Não crie expectativas nem construa castelos de areia, ok? Na união, quanto mais companheirismo, melhor! Contorne as diferenças.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O céu incentiva você a investir suas energias em seus sonhos e projetos mais ambiciosos. A fada sensata Lua está na sua Casa das Realizações e, em harmonia com Júpiter, indica uma fase promissora e repleta de boas oportunidades, especialmente na carreira. Mas atenta, porque Netuno está em movimento contrário, virado no jiraya e decepções também podem ocorrer. Mas aguarde mudanças importantes e saiba transformar os desafios em trampolim para saltos mais altos. É um bom dia também para render-se à vaidade e cuidar da aparência. Um novo look fará bem à sua autoestima e ainda pode destacar a diva sensuellen que habita em você. Se você procura um novo amor, explore seu charme, pois você está superatraente e vai ganhar a atenção de muitos crushs. Se já achou a sua cara-metade, façam planos para a vida a dois. Desejos ardentes entre quatro paredes. Credo, que delícia!





Câncer - 21/06 a 21/07





Ei, Câncer, para a noooossaaa alegriaaa a Lua reina absoluta na sua Casa 9, promovendo expansão, vontade de abrir a mente, buscar novos horizontes e ir além em tudo que faz. É uma excelente energia para se aprofundar nos estudos e se aperfeiçoar na profissão, fase ideal para investir em cursos, aprender outro idioma ou participar de treinamentos que possam beneficiar a sua carreira. À tarde, a Lua em conjunção com Netuno sugere preocupação com uma viagem, visita ou com alguém de outra cidade. Não fique remoendo isso sozinha: busque apoio de quem confia. No amor, pode pintar um romance com alguém de fora. Serásse é um crush gringo entrando no seu caminho? Mesmo que seja, atenta, porque os astros apontam alguns desafios, então, invista, mas sem tirar os pés do chão. A vida a dois atravessa uma fase tensa, mas a Lua pode ajudá-la a acertar os ponteiros com seu bem. Valorize as afinidades que tem com seu par.





Leão - 22/07 a 22/08





Seu dia será marcado por altos e baixos e o melhor que você tem a fazer é tomar seu paracetaloka direitinho e controlar as suas emoções. Pode enfrentar mudanças inesperadas, especialmente no trabalho. Pense que não adianta se estressar além da conta, pois isso não vai ajudar a resolver os problemas - pelo contrário: a tensão só os fará parecer piores. Seja como a água que contorna as pedras: encare os desafios com naturalidade e seja flexível para driblar os obstáculos. Pense na sua saúde em primeiro lugar, valeu? Lua e Netuno se unem na sua Casa da Sensualidade, deixando seu poder de sedução tão forte quanto um ímã. Explore isso para atrair e envolver alguém na conquista. Ou para esquentar o clima no convívio com a pessoa amada. Atração irresistível por colega ou pessoa conhecida: olhe mais para quem está ao seu redor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Somar forças com os colegas e trabalhar em parceria para atingir as metas em comum será uma boa estratégia para você no emprego. A Lua na Casa das Alianças estimula a união e a cooperação, e indica uma fase muito promissora para as sociedades em geral. Mas não espere só alegrias. Netuno, em movimento retrógrado, também traz alguns desafios e o maior perigo é você ficar esperando pelos outros para agir. Evite depender dos colegas. Mas também não faça papel de trouxa: faça a sua parte e só ofereça ajuda depois de terminar todos os seus afazeres. Vários astros vão influenciar a sua vida amorosa hoje. Júpiter e Plutão fecham na parceria e indicam fortes emoções na paquera, mas aconselham a olhar bem onde pisa para não entrar numa cilada, Bino. Lua e Netuno também são só amor e garantem doses extras de romantismo para os casais, mas também alertam para não ser dependente demais.





Libra - 23/09 a 22/10





Sua atenção vai se dividir entre os assuntos de casa e do trabalho hoje. A Lua em Peixes recomenda que pegue firme nas tarefas, organize bem a sua agenda e adiante tudo que puder no período da manhã, pois a tarde pode trazer algumas complicações. É possível que precise tomar algumas providências importantes para o lar. Problemas de saúde também podem levá-la para casa mais cedo: foca no álcool em gel, lembre-se de que o lugar da máscara é cobrindo o nariz e a boca - e não no pescoço - controle o estresse e cuide-se com o carinho que você merece, ok? Talvez seja hora de renovar seus exames de rotina! Além disso, você deve estar muito atenta às questões práticas da vida e corre o risco dedeixar o amor em segundo plano nesta quinta-feira. Seu astral está mais para programas caseiros do que para agitos e paqueras. Na vida a dois, você estará mais prestativa e terá prazer em apoiar os projetos do par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vários astros vão colocar no modo turbo seu lado extrovertido e comunicativo, principalmente a fada sensata Lua, que está toda rolezeira seu paraíso astral e deixa seu humor nas nuvens! Seu entusiasmo vai contagiar todos à sua volta, o que deve facilitar o trabalho e a sua relação com as pessoas em geral. É pra glorificar de pé, hein! A criatividade será outra aliada importante. Você terá ótimas ideias, só precisa escolher bem as palavras na hora de argumentar e defender seus pontos de vista. É que Júpiter e Plutão retrógrados podem causar alguns mal-entendidos, mesmo com a Lua em harmonia com estes astros e agindo a seu favor. Agora, se tem um setor em que a sua estrela vai brilhar para valer é no amor! Use e abuse do seu charme e boa lábia para conquistar o crush ou envolver a pessoa amada no jogo da sedução. Mas atenta: nada de apelar para o gritânico e o berrânico durante as suas conversas senão a coisa vai terminar em treta, viu?





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, meu consagrado, o dia pode ser muito lucrativo para quem trabalha em casa ou em um negócio de família. Você também pode contar a sua experiência em algo que já fez para aumentar seus ganhos: pense nos seus empregos anteriores. A Lua em conjunção com Netuno retrógrado avisa que um imprevisto ou preocupação com a família pode deixar seu coração apertado à tarde. Controle as suas emoções e tente usar mais a razão para resolver as coisas sem sofrer. Neste caso, a regra é clara: aceita que dó menos. No amor, quem está livre deve sentir seu coração acelerar se receber aquele 'oi, sumidx' de um ex-amor. Pense bem: se for embuste, melhor fingir demência. Os astros aumentam o desejo de investir numa relação segura e estável, então, só invista se sentir firmeza nas intenções dele(a). No romance, lembrar bons momentos pode fazer bem ao casal. Mas não traga do passado defuntos que possam despertar ciúme ou insegurança, valeu?





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ei, Caprica, você ainda pode contar com a fada sensata Lua na Casa 3 e com maior poder de comunicação para se dar bem hoje. Além de estar mais falante e extrovertida, você terá muita facilidade para escolher as palavras e convencer as pessoas, o que deve beneficiar bastante o seu emprego. É uma boa fase também para quem procura uma nova oportunidade e vai participar de entrevistas. É para glorificar de pé, hein?! Bora dar um gás no Linkedin, distribuir currículos e fazer contatos! À tarde, tente não se aborrecer com uma fofoca ou um mal-entendido. Em vez de gastar seu ódio diesel, apenas esclareça as coisas. Na paquera, você vai se sentir mais à vontade para puxar papo e se aproximar de quem deseja. Só cuidado para não assustar o crush com uma postura exigente ou expansiva demais: seja natural. Na vida a dois, controle seu gênio forte e aposte no diálogo para se entender com o par. Só evite assuntos mais “doloridos”, deixe para depois.





Aquário - 21/01 a 19/02





Eita, Aquário! Seu signo não costuma ser materialista, mas a Lua na sua Casa das Finanças fará você se preocupar mais com dinheiro hoje. Talvez queira conseguir uma grana extra para realizar um sonho de consumo ou então para pôr fim a uma dívida que anda tirando o seu sono. Errado não tá, né? Além disso, Netuno caminha para trás pertinho da Lua e aconselha você a ficar longe de novos gastos, especialmente com cartão de crédito. Pode até parecer vantagem agora, mas a hora de pagar a fatura vai chegar e é melhor você não contar com o que ainda não recebeu. No amor, o desejo de ter alguém para chamar de seu será maior. Pode se envolver numa relação secreta ou proibida: avalie se é melhor não passar vontade do que se arrepender depois. Na união, controlar o ciúme será um grande desafio neste momento. Não deixe a insegurança prevalecer: converse!





Peixes - 20/02 a 20/03





Você é emotiva e estará ainda mais sensível hoje, com Lua e Netuno fechando na parceria no seu signo. Procure se cercar de amigos. No trabalho, busque aliados e trabalhe em equipe para atingir os objetivos em comum. Mas tenha o cuidado de buscar a companhia de pessoas que jogam seu astral para cima, ok? Deus me dibre de gente pessimista, estressada, irritada ou que possa abalar o seu humor. Júpiter e Plutão na Casa das Amizades prometem agitar bastante a sua vida social, apesar de o coronga estar tacando o terror por aí. Por isso, o melhor é reunir os amigos virtualmente para matar a saudade e fazer coisas divertidas. Preste atenção em quem está sempre por perto: pode se surpreender. O romance segue com um total de zero novidades. Valorize o companheirismo e mostre parceria.





Por João Bidu