Quarta-feira terá termômetros em até 27º na Capital, mas chegada do frio está próxima

Geada deve ser registrada no final de semana para a região sul, com expectativa de ser o frio mais forte do ano





Chuvas fortes e acentuada queda nas temperaturas estão previstas para Mato Grosso do Sul nos próximos dias. A mudança acontece devido à chegada de frente fria com forte massa de ar frio no Estado e deve trazer geada e o frio mais intenso do ano.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) acumulado de 2,5 a 100 milímetros de chuva é esperado nas regiões sudeste, sudoeste, centro, sul e do Pantanal entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21). Na áreas norte e bolsão não há expectativa de chuva.





O Centro de monitoramento alerta para possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos nas cidades.





A partir de sábado (22) as chuvas param, mas atuação de uma forte massa de ar polar associada a frente fria vai derrubar as temperaturas. Geada deve ser registrada no final de semana para a região sul, com expectativa de ser o frio mais forte do ano, superando o de 1,1°C registrado em Iguatemi no dia 8 de maio. Essa massa de ar frio começa a perder força na próxima terça (25).





Para esta quarta-feira (19) a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões com chuva apenas nas regiões pantaneira, sudoeste e sul. Há possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nas parte central, e baixa expectativa de chuva para as regiões norte e bolsão.





As temperaturas podem variar entre de 15°C a 39°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 27°C.





Por Clayton Neves