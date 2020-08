HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, nesta quarta a Lua entra na sua Casa do Trabalho e garante mais disposição e disciplina para você. Vai querer a sensação de dever cumprido no fim do dia e fará tudo que puder para dar conta das tarefas. Errado não tá, né? Para ajudar, Sol e Mercúrio estão de rolê pelo seu paraíso astral, realçam a sua criatividade e trazem sorte, inclusive em jogos: faça uma fezinha. Este também é um bom astral para cuidar da saúde: faça seus exames de rotina. Nas paqueras, seu charme será irresistível e você pode conquistar quem quiser, mas é provável que se entenda melhor com uma pessoa conhecida, talvez até com alguém do trabalho. Na união, fase é carinhosa e romântica, ideal para namorar e curtir as coisas boas da vida com seu mozão. Mercúrio indica que pode rolar uma conversa importante à noite e que vocês podem tomar uma decisão necessária para o dia a dia do casal.





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, a Lua ingressa no seu paraíso astral e anuncia uma fase de muita sorte e conquistas para você. É pra glorificar de pé, hein? Aposte no seu carisma e entusiasmo para estimular os colegas, atrair e agradar a clientela no trabalho. Você também pode ter chance de se destacar com a sua experiência: mostre o que sabe fazer. Sol e Mercúrio na Casa 4 facilitam o entrosamento com a família e quem trabalha com os parentes terá um dia ainda mais produtivo. Valorize a troca de ideias e ouça conselhos de quem confia. Nas paqueras e no romance, sucesso garantido. Mercúrio anuncia bons papos à noite. Pode até se surpreender com uma declaração de amor ou um pedido de namoro. Quem já achou a sua cara-metade também pode contar com boa sintonia e muito diálogo no romance. Abra seu coração para quem ama..





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai se sentir mais responsável pela sua casa e sua família agora. A Lua na Casa 4 favorece o convívio com os parentes, enquanto Sol e Mercúrio deixam o diálogo mais fácil e prazeroso. É uma ótima fase para quem trabalha em casa ou busca algo lucrativo para fazer em casa nas horas vagas. Você vai esbanjar criatividade e pode ter boas ideias. Pode se destacar no trabalho ao usar a sua experiência para resolver os problemas. Quem procura emprego pode voltar a fazer algo que já fez no passado. Seu signo tem como características o fato de ser extrovertido, comunicativo e de saber bem como puxar papo: use isso para ferver nas paqueras. Apesar disso, o céu avisa que você pode querer deixar as conquistas em segundo plano hoje para passar mais tempo no se cantinho. A dois, vai querer mais privacidade para conversar, trocar confidências e resolver assuntos importantes com seu bem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, hoje a Lua brilha toda serelepe na sua Casa 3 e aumenta bastante o seu poder de comunicação. Você terá muita facilidade para conversar, negociar e fazer acordos, o que ajudará muito no trabalho, especialmente para quem lida com vendas, telemarketing e tudo que exija boa lábia. Com raciocínio ágil e muita criatividade, você terá respostas rápidas para tudo e isso certamente será notado pelos colegas e superiores. Amém que fala? Sol e Mercúrio enviam ótimas vibes para as suas finanças, então, é hora de aliar o útil ao agradável e usar os seus talentos para aumentar seus ganhos. Papos e encontros descontraídos vão animar as paqueras, mas você quer segurança e não vai se satisfazer com aventuras e lances sem compromisso. Na vida a dois, não faltarão diálogo e companheirismo. Mas atenta para não pagar de doida: controle a sua possessividade para não sufocar o par.

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, o dia promete bons estímulos para as suas finanças. A Lua está de rolê na sua Casa 2, acentua o seu tino comercial e indica mudanças positivas para o seu bolso. Amém que fala, né? Pode ter boas oportunidade de aumentar seus rendimentos, ainda mais se você ganha por comissão. A Lua nesta posição facilita as vendas, negócios com clientes e com mulheres de modo geral. É bom lembrar que Sol e Mercúrio continuam em Leão e deixam seus talentos ainda mais evidentes. Arregace as mangas e mostre do que você é capaz. Você também pode usar seus encantos para atrair novos admiradores e movimentar as paqueras. Lua e Mercúrio ajudarão você a compreender o que seu coração realmente busca e você vai deixar isso bem claro a quem se aproximar. Boas conversas na vida a dois. Fale do futuro e faça planos com seu amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, meu cristalzinho, a Lua entra no seu signo e renova as suas qualidades mentais. Você, que valoriza tanto o trabalho, vai mostrar ainda mais disciplina e objetividade nas tarefas de rotina. Pode até colocar em dia aqueles serviços que ficaram pendentes ou que dependiam de alguma resolução. É pra glorificar de pé, hein?! Sol e Mercúrio fecham na parceria na sua Casa 12, garantem muita inspiração e também facilitam as pesquisas e investigações em geral. Os astros só pedem para não confiar demais nos outros: cuidado com mentiras e com gente falsiane para não fazer papel de trouxa. Nas paqueras, agir naturalmente será o caminho mais rápido para encontrar alguém que realmente combine com você. Puxe papo e fale abertamente sobre o que procura em um romance. Na vida a dois, Lua em Trígono com Urano indicam ainda mais sintonia e cumplicidade com seu amor. Estimule o diálogo e não esconda nada do par.





Libra - 23/09 a 22/10





Eita, Libra! Lua e Mercúrio infernizam o seu astral, o que pode fazer você se sentir cansaço e desânimo hoje. Tá amarrado, hein?! Procure fugir de ambientes barulhentos e agitados demais. Respeite o desejo de se isolar e ficar de boas no seu canto. No serviço, trabalhar a sós será mais produtivo e ajudará você a se concentrar melhor nas tarefas. Além disso, a fofoca está no ar e convém ficar bem longe de conversas e boatos. Também é bom ter cuidado com gente falsiane e trapaceira. Evite desabafar com qualquer um e não acredite em tudo que os outros vão dizer se não quiser fazer papel de trouxa. No amor, uma atração secreta ou proibida deve balançar seu coração e tudo indica que a atração será irresistível. Avalie se é melhor se arrepender depois do que passar vontade. Além disso, guarde seus segredos a sete chaves. Só não esconda nada do seu bem: troque confidências e melhore o diálogo para fortalecer a confiança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você terá muitas ideias e projetos para o futuro e terá todo apoio dos astros para correr atrás dos seus ideais. Lua e Mercúrio fecham na parceria na sua Casa das Associações e ajudam você a encontrar aliados, pessoas que possam apoiar e ajudar você a transformar seus planos em realidade. É uma boa fase também para investir nas suas amizades. Faça contato com quem não vê há algum tempo e estreite relações com pessoas queridas. Você terá boas oportunidades de se enturmar com gente nova: aposte em bons papos. Quem está livre vai querer seguir na vibe do Cristiano Araújo: 'pra romance é off pra balada é disponível, hoje eu tô terrível'. Mas nada impede você de conhecer alguém e dar uma chance para ver onde isso vai dar. Para quem já tem seu par, Lua e Urano em trígono ajudam a fortalecer o companheirismo, sem perder a sua individualidade. Boa sintonia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, hoje você terá mais ambição e colocará a carreira no topo das suas prioridades. Lua e Mercúrio ficam mancomunados e farão você se preocupar mais com a sua reputação e com o sucesso. Isso incentivará você a mostrar todo seu potencial no emprego e a se esforçar ainda mais para conquistar o reconhecimento que merece. Errado não tá, né? É um bom momento para conversar com seus chefes, mostrar suas habilidades e negociar melhorias, ainda mais se souber que há uma chance de promoção. Quem busca um novo amor pode se interessar por alguém do trabalho ou por uma pessoa de destaque no seu círculo social. Você saberá o que quer, será exigente e vai escolher a dedo seu alvo na paquera. Na vida a dois, o astral é perfeito sem defeitos para falar do futuro e fazer planos com seu mozão. Podem tomar decisões importantes ou conquistar algo juntos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, hoje você vai se interessar por tudo que possa trazer novidades à sua vida. Lua e Mercúrio estão mancomunados na sua Casa 9 e aumentam seu interesse pelos estudos: boa fase para voltar tirar a poeira dos cadernos e apostilas e voltar a estudar. Cursos online podem ser uma excelente alternativa e você terá muita facilidade para aprender e deve aproveitar o estímulo para investir em coisas que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional e para o seu progresso. Nos assuntos do coração, você dará mais valor às afinidades e vai querer conversar muito com alguém antes de se envolver. Precisará ter certeza de que vocês realmente combinam no jeito de pensar e nos objetivos de vida para ter segurança de se comprometer. A união segue firme e estável. Você e seu bem vão se entender como nunca e podem curtir momentos deliciosos a dois. Sair da rotina será estimulante.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com Lua e Mercúrio na Casa das Transformações, você pode ter um dia cheio de mudanças, imprevistos e novidades. Por um lado, vai sentir uma vontade enorme de mudar as coisas ao seu redor: repensar o jeito de executar as tarefas no trabalho, reavaliar suas amizades, seus hábitos de vida e até seu visual. Por outro, pode ser surpreendidx com situações inesperadas que vão exigir respostas rápidas e racionais. Encare os desafios como oportunidades e mostre que pode se adaptar a qualquer situação. Confie nos seus instintos para identificar os melhores caminhos a seguir. Os astros realçam a sua sensualidade e garantem sucesso absoluto nas paqueras e no romance. Vai ser fácil seduzir, atrair e envolver quem deseja. Terá ideias supercriativas para apimentar o sexo. Ouse e surpreenda na intimidade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Os astros ajudarão você a se relacionar ainda melhor com as pessoas. Você poderá fazer parcerias e acordos muito valiosos. Há chance até de firmar uma sociedade com alguém em quem confia. Lua e Mercúrio garantem bom entrosamento e bom diálogo com os colegas. A troca de ideias será estimulante e pode render soluções bem criativas para os desafios do trabalho. Somem formas e todos terão um dia mais produtivo. No campo sentimental, a Lua na Casa 7 aumenta o desejo se viver uma relação séria e duradoura. Isso indica que você vai querer namoro sério e não dará atenção para quem só quer aventura e lances casuais. Converse com o crush e descubra as intenções dele antes de se envolver. Para quem já tem par, a união recebe novos estímulos. Você e seu mozão vão se entender superbem, é só aproveitar!





Por João Bidu