Projeto de Lei do deputado Antônio Vaz possibilita parcelamento em cartão dos débitos do IPVA

Durante a sessão remota desta quinta-feira (27), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei, que Dispõe sobre o pagamento, por meio de cartão de débito e parcelamento em cartão de crédito dos débitos decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Conforme o autor da proposta, o parcelamento da dívida por cartão de crédito, auxiliará o consumidor no equilíbrio das finanças. "Além disso, com o parcelamento da dívida, o pagante não procura meios alternativos de saná-Ia de imediato através de empréstimos e consignados, que poderão gerar sua negativação no mercado, caso não sejam pagos". explicou Vaz.





Com isso, será evitado a superlotação dos pátios de recolhimento veiculares, evitando, assim, com que os veículos se deteriorem ao longo do tempo por não serem retirados pelos seus proprietários pela falta de pagamento do referido imposto. Assim sendo, muitos desses proprietários terão a facilidade de pagar o IPVA em várias prestações mediante ao cartão de crédito com a opção de parcelamento do valor total do imposto.





Por: Adriana Ximenes