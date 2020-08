PANDEMIA| Servidor da Sesau morre por coronavírus e Campo Grande chega a 190 óbitos pela doença

Marcos Roberto Gasparetto Ferreira foi entubado no sábado (9), não resistiu e morreu nesta segunda-feira (10).

O servidor público da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), Marcos Roberto Gasparetto Ferreira ,51, morreu nesta segunda-feira (10) em decorrência de coronavírus (Covid-19). Campo Grande já soma 190 óbitos da doença.





Segundo uma colega de trabalho, que preferiu não se identificar, Marcos era motorista e auxiliava no transporte de pacientes para realizar exames de hemodiálise.





“Ele não era enfermeiro ou médico, mas trabalhava ajudando pessoas. Ele fazia por amor. Ele era esposo, pai de quatro filhos, irmão, tio e amigo. A Saúde está de luto”, disse.





De acordo com a secretaria, Marcos trabalhou sem apresentar nenhum sintoma da doença até a última quarta-feira (5), porém, no dia seguinte se sentiu mal e passou por avaliação médica. O quatro sofreu piora, e foi entubado no sábado (8), mas não resistiu e morreu.





“Dentro da secretaria há um setor que cuida especificamente da saúde do servidor, setor esse que está em contato direto com a família de Marcos, dando o suporte necessário para superar esse momento de uma perda incalculável. A Sesau tem tomado todas as medidas de segurança com seus servidores, inclusive foi realizada uma testagem em massa no início do mês de junho”, explicou em nota.





Fonte: Midiamax Por: Karina Campos