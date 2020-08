PANDEMIA| Com 726 mortes nas últimas 24h, Brasil ultrapassa 107 mil óbitos pela covid-19

Em Mato Grosso do Sul são 36.542 infectados pelo novo coronavírus, com 598 mortes registradas

Com 726 ,mortes registradas nas últimas 24 horas, o Brasil passou a marca de 107 mil mortos pela covid-19. Agora são 107.297 óbitos computados em decorrência da doença, é o que aponta levantamento feito pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde.





Segundo o balanço, já são 3.317.832 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 38.937 confirmados no último dia





Em Mato Grosso do Sul são 36.542 infectados pelo novo coronavírus, com 598 mortes registradas. O Estado aparece na lista dos que estão em estabilidade no número de óbitos, ou seja, que não apresentaram quedas nem aumentos significativos.





Por Clayton Neves